Detienen a director de Reglamentos de Taxco por secuestro del padre del alcalde

Director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón. Foto: UnoTV.

El director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, José Carlos N, fue detenido por su presunta participación en el secuestro de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde Juan Andrés Vega Carranza, ocurrido el 11 de abril de 2026, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia estatal dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión contra el funcionario municipal, quien también es señalado como presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana. La investigación busca esclarecer su posible intervención en los hechos relacionados con la privación de la libertad de Juan Vega Arredondo.

¿De qué acusan al director de Reglamentos de Taxco?

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, José Carlos N presuntamente intervino en la transmisión de información relacionada con el caso un día después del secuestro, ocurrido el 11 de abril.

Además, las indagatorias apuntan a que el funcionario habría eliminado registros de comunicaciones que podrían ser relevantes para esclarecer los hechos.

Estas acciones forman parte de las líneas de investigación que las autoridades siguen para determinar la posible participación del detenido en el secuestro del padre del presidente municipal de Taxco.

Los señalamientos contra José Carlos N corresponden a una investigación en curso. Su presunta participación en el delito deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

Así ocurrió el secuestro del padre del alcalde de Taxco

Juan Vega Arredondo fue privado de la libertad el 11 de abril de 2026, cuando conducía su automóvil sobre la carretera federal Taxco-Cuernavaca, a la altura del punto conocido como Los Pocitos.

De acuerdo con la información del caso, su vehículo fue localizado abandonado al día siguiente, el 12 de abril. La desaparición del padre del alcalde dio lugar a las acciones de búsqueda para localizarlo.

El caso también involucró al presidente municipal, Juan Andrés Vega Carranza, cuya desaparición fue reportada durante la madrugada del lunes 13 de abril.

Según los datos proporcionados, el alcalde presuntamente acudió a buscar a su padre y llegó al barrio de Los Casahuates, ubicado entre los municipios de Tetipac y Pilcaya, en Guerrero.

La desaparición de ambos ocurrió en el contexto de la búsqueda de Juan Vega Arredondo, quien había sido privado de la libertad dos días antes.

Liberan al padre del alcalde y a Juan Andrés Vega Carranza

El lunes 13 de abril, Juan Vega Arredondo y el alcalde Juan Andrés Vega Carranza fueron liberados tras un operativo de búsqueda en el que participaron las Fuerzas Armadas.

Las acciones incluyeron un despliegue por tierra y aire para localizar a ambos. La liberación se produjo después de que se reportara la desaparición del presidente municipal, quien presuntamente había acudido a buscar a su padre.

Meses después de los hechos, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de José Carlos N, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco, por su presunta participación en el secuestro.

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