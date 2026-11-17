Francisco Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Político y Social. Foto: Uno TV

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que las investigaciones por el homicidio del periodista Eduardo Flores Salado apuntan a su entorno personal y no a su actividad profesional.

Entrevistado este martes en el municipio de Chilpancingo, el funcionario aseguró que existen avances significativos en las indagatorias. Sin embargo, aclaró que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informar sobre los detalles, debido a la secrecía de la carpeta de investigación.

¿Qué se sabe de la investigación por el homicidio de Eduardo Flores Salado?

Rodríguez Cisneros señaló que la línea de investigación se concentra en el entorno personal del comunicador. Según lo declarado por el subsecretario, el caso sería ajeno a su labor periodística.

“La propia carpeta de investigación es de que gira en su entorno personal, pero que es ajena la labor periodística que él realizaba”, expresó.

El funcionario agregó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con los familiares y compañeros del periodista. Precisó que el contacto con la familia se realiza a través de la Dirección de Comunicación Social y de la Fiscalía estatal.

Exigen justicia en Acapulco y Chilpancingo

Durante las últimas 48 horas se realizaron movilizaciones en Acapulco y Chilpancingo para exigir justicia por el homicidio de Eduardo Flores Salado.

El lunes hubo protestas en ambos municipios, mientras que este martes se llevó a cabo un bloqueo intermitente en la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco.

Ante las exigencias de justicia, Rodríguez Cisneros reiteró que la Fiscalía deberá dar a conocer los avances de las investigaciones.

“Como ya forma parte de protocolo de investigación ya es la Fiscalía la que tiene que informar porque hay una secrecía y hay que respetar, lo que sí les puedo decir es que hay avances significativos y que hay una comunicación constante con la familia”.

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