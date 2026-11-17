Amnistía Internacional exige investigar el asesinato. Foto: Cuartoscuro

Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado la noche del 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero, y exigió a las autoridades investigar el crimen sin descartar que esté relacionado con su labor informativa.

Pide a la Fiscalía efectuar una investigación ardua

A través de su cuenta en X, la organización expresó su solidaridad con familiares, amistades y compañeros de trabajo del comunicador, quien colaboraba con el portal Enfoque Informativo y cubría temas de seguridad, personas desaparecidas, derechos humanos y problemáticas sociales.

En su pronunciamiento, Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere de manera prioritaria el trabajo periodístico de Flores Salado como posible móvil del homicidio.

¿Dónde encontraron al periodista Eduardo Flores?

El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso.

Flores Salado tenía varios años de trayectoria en medios de comunicación locales y fundó el colectivo Prensa Rosa. Tras conocerse su muerte, el portal Enfoque Informativo condenó el asesinato y solicitó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables.

Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amistades y colegas, así como con la comunidad periodística que hoy exige… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) November 17, 2026

FIP pide investigar posible vínculo con su labor periodística

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también pidió a las autoridades estatales y federales esclarecer el crimen y no descartar que esté relacionado con el trabajo del comunicador, particularmente con la cobertura de temas de seguridad y derechos humanos.

De acuerdo con el recuento de la organización, el asesinato de Flores Salado eleva a nueve el número de trabajadores de medios de comunicación asesinados en México durante 2026. Entre los casos registrados este año también se encuentra el de Álex Serna, ocurrido en Guerrero.

El homicidio provocó la movilización de periodistas en Acapulco. El lunes 16 de noviembre, integrantes del gremio se manifestaron para exigir justicia por Flores Salado.

Violencia contra periodistas en México

El asesinato de Eduardo Flores se suma a los casos de violencia contra la prensa en el país. La organización Artículo 19 ha documentado 181 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México desde el año 2000.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en que las investigaciones deben contemplar la actividad periodística de las víctimas.

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