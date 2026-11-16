Protestan en Guerrero por el asesinato de Flores Salado. Foto: Especial/Getty

Periodistas de distintos medios de comunicación e integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este lunes en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, para exigir justicia por el asesinato del comunicador Eduardo Flores Salado.

En Chilpancingo, alrededor de 50 personas protestaron frente a la Fiscalía General del Estado y bloquearon durante aproximadamente 30 minutos el bulevar René Juárez Cisneros.

Por su parte, integrantes del gremio periodístico de Acapulco se concentraron en el asta bandera de la avenida Costera Miguel Alemán, en sentido Caleta-Base. Con cartulinas, reporteros y fotógrafos exigieron el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer el periodismo en la entidad.

🔴Integrantes del gremio periodístico de Acapulco se manifestaron sobre la avenida costera Miguel Alemán para demandar el esclarecimiento y justicia tras el homicidio del comunicador Eduardo Flores, perpetrado la noche del sábado. pic.twitter.com/go2MromAeX — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2026

¿Qué pasó con el periodista Eduardo Flores Salado?

El periodista Eduardo Flores Salado fue localizado sin vida la noche del sábado 14 de noviembre, en las inmediaciones del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la calle Revolución, de la colonia Canuto Nogueda.

De acuerdo con reportes policiacos, el comunicador presentaba golpes y presuntamente habría sido estrangulado. Vestía una playera negra y un short amarillo, además de que se encontraba descalzo.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por agentes policiacos para realizar las diligencias periciales e iniciar las investigaciones correspondientes.

Guerrero suma dos periodistas asesinados en 2026

Con el homicidio de Eduardo Flores, Guerrero suma dos periodistas asesinados durante 2026, según la información proporcionada.

El otro caso corresponde a Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, quien fue asesinado en Zihuatanejo.

Ante estos hechos, periodistas de la entidad demandaron a las autoridades esclarecer los crímenes, evitar que queden impunes y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la labor informativa.

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