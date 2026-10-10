Huracán Simon: Guardia Nacional despliega más de 500 elementos y alista 34 refugios en Acapulco

Fotos: UnoTV / Cuartoscuro

Ante las afectaciones por las lluvias del huracán Simon en Guerrero, la Guardia Nacional organizó un contingente de más de 500 elementos para auxiliar a la población de Acapulco, donde también están establecidos 34 refugios temporales y tres helicópteros permanecen en alerta.

El general brigadier José de Jesús de Lara Ceballos, coordinador general del mando especial de la corporación en el puerto, explicó a UnoTV las acciones que mantienen en marcha para proteger a las familias y recuperar la normalidad.

El operativo se realiza en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y dependencias de los tres órdenes de gobierno. Entre las tareas están el desazolve de alcantarillas, el retiro de material arrastrado por las corrientes y la vigilancia de establecimientos comerciales, bancos y estaciones de servicio.

“La labor de la Guardia Nacional es la de mantener la seguridad de las personas y sus bienes”, señaló el general.

Guardia Nacional despliega más de 500 elementos en Acapulco

De Lara Ceballos explicó que, desde la fase de alerta y preventiva, la Guardia Nacional dio seguimiento a la trayectoria, velocidad y posibles efectos del fenómeno meteorológico para organizar la respuesta.

Como parte de esa preparación, se reunió un contingente de más de 500 elementos para estar listos ante las necesidades de la población acapulqueña.

El mando detalló que las labores incluyen trabajos de limpieza y retiro de piedras y otros materiales arrastrados por el agua hacia las principales vías periféricas, algunas de las cuales registraron inundaciones. La corporación también mantiene personal y vehículos desplegados para brindar seguridad a comercios, bancos y estaciones de servicio.

Para identificar los puntos donde se necesita atención prioritaria, explicó, se consideran las zonas vulnerables, los patrullajes, el perifoneo y la información que proporciona la propia ciudadanía.

Hay 34 refugios temporales listos en Acapulco

El coordinador general del mando especial de la Guardia Nacional informó que en Acapulco se establecieron 34 refugios temporales y que las rutas de evacuación están definidas para trasladar a la población si las condiciones lo requieren.

De acuerdo con el general, hasta el momento de la entrevista no había sido necesario ocupar ninguno de estos espacios.

La orientación a las familias se complementa con recorridos y perifoneo en las zonas de mayor vulnerabilidad. Estas acciones cobran relevancia ante el llamado de Protección Civil a quienes viven en zonas bajas o cerca de ríos, arroyos y la laguna de Tres Palos para mantenerse alerta y evacuar si existe riesgo de inundación.

Tres helicópteros permanecen en alerta en Guerrero

La Fuerza Aérea Mexicana mantiene tres helicópteros en situación de alerta en Guerrero, informó José de Jesús de Lara Ceballos.

El general explicó que las aeronaves podrían utilizarse, si resulta necesario, para evacuar personas o trasladar víveres y medicamentos. Sin embargo, precisó que hasta el momento no había sido necesario emplearlas ni realizar sobrevuelos.

El operativo también contempla la participación de personal de Sanidad Militar, incluidos médicos, enfermeras y dentistas, así como ambulancias. Este equipo puede proporcionar consultas médicas y odontológicas y trasladar a pacientes que requieran atención de mayor especialización.

Guardia Nacional pide seguir indicaciones de Protección Civil

El general llamó a las familias acapulqueñas a mantenerse informadas por los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

“Estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para colaborar y recuperar lo más pronto posible las condiciones normales de vida y operación del puerto de Acapulco”, expresó.

También señaló que la Guardia Nacional y el Ejército mantienen seguimiento del desplazamiento y de los posibles efectos del fenómeno. Añadió que sus compañeros en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán están preparados con personal, vehículos y herramientas para responder ante cualquier emergencia.

Lluvias de Simón ya provocan afectaciones en Guerrero

En Acapulco colapsó una vivienda de dos pisos construida junto a un canal pluvial, en la colonia Ciudad Renacimiento. Además, personal de la Promotora de Playas reportó la recolección de cerca de 100 toneladas de residuos entre el viernes y el sábado.

Los puertos de Acapulco y Puerto Marqués permanecen cerrados a la navegación, con al menos 12 embarcaciones menores hundidas. En Chilpancingo, las lluvias dejaron una víctima mortal: un adulto mayor que quedó sepultado tras el colapso de un muro de piedra.

Mientras continúan las labores de auxilio, Protección Civil pidió a los habitantes de zonas bajas y cercanas a cuerpos de agua mantenerse atentos y evacuar si las condiciones lo requieren.

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