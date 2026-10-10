Simon deja un muerto y daños en ocho municipios de Guerrero

Continuarán las lluvias torrenciales en Guerrero. FOTO: Cuartoscuro

Los remanentes del huracán Simon dejaron un adulto mayor muerto y afectaciones en al menos ocho municipios de Guerrero, debido a las fuertes lluvias registradas en la entidad. La víctima falleció este viernes, luego de que un muro de piedra colapsara sobre una vivienda en Chilpancingo.

En Acapulco, las lluvias provocaron inundaciones en viviendas y comercios, derrumbes y caída de postes. Mientras tanto, las autoridades mantienen trabajos de limpieza y recuperación de servicios en las zonas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el fallecimiento ocurrió al mediodía de este viernes, cuando un muro perimetral de piedra cayó sobre una vivienda.

La dependencia explicó que el colapso se produjo por el reblandecimiento del suelo, causado por las lluvias asociadas a los remanentes de simon.

Lluvias en Acapulco dejan viviendas y comercios inundados

En Acapulco, las precipitaciones han provocado daños en distintos puntos del municipio. Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran:

20 viviendas inundadas.

150 comercios afectados por inundaciones.

Tres deslizamientos de rocas y derrumbes.

Caída de 10 postes.

Colapso de tres bardas.

Brigadas de los gobiernos estatal y municipal trabajan con maquinaria pesada para retirar tierra y lodo de las vialidades y restablecer la circulación.

Por su parte, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza labores para recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

¿Qué municipios de Guerrero registran daños por simon?

Además de Acapulco, las autoridades reportaron afectaciones en otros siete municipios:

Chilpancingo

Ayutla

Eduardo Neri

Leonardo Bravo

Atoyac de Álvarez

Malinaltepec

San Luis Acatlán

Ante las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió las actividades escolares de este sábado en planteles con sistema semiescolarizado de las regiones Acapulco, Costa Grande y Sierra.

Conagua advierte más lluvias torrenciales en Guerrero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que continuarán las lluvias torrenciales en Guerrero, con acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros.

También se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener las medidas de prevención.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar zonas de riesgo, extremar precauciones e identificar el refugio temporal más cercano ante posibles emergencias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.