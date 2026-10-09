Remanentes de Simon paralizan Acapulco; reportan saldo blanco

Remanentes de Simon mantienen en alerta a Guerrero. Foto: Celeste Hernández

Los remanentes del huracán Simon mantienen las afectaciones en municipios costeros de Guerrero, principalmente en Acapulco, donde las lluvias han provocado inundaciones en avenidas y colonias, daños a vehículos, cierres parciales de vialidades y afectaciones a los servicios públicos.

La mañana de este viernes, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que, hasta el momento, se reporta saldo blanco por personas fallecidas o no localizadas.

Huracán Simon provoca inundaciones y daños en Acapulco

Más de 30 vehículos quedaron inundados o fueron arrastrados por las corrientes generadas por las precipitaciones. Además, algunas personas sufrieron caídas al intentar cruzar calles y caminos afectados por el agua.

Las inundaciones se concentran principalmente en zonas bajas, donde la acumulación de agua ha complicado la circulación y el traslado de los habitantes.

Ante esta situación, brigadas de los gobiernos municipal y estatal realizan trabajos para despejar coladeras y rejillas, retirar obstáculos y abrir caminos, con el objetivo de facilitar el flujo del agua y restablecer la circulación en las zonas afectadas.

Suspenden clases y actividades del Gobierno en Guerrero

Debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades educativas extendieron la suspensión de clases en municipios de las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Montaña.

También se suspendieron las actividades burocráticas del Gobierno de Guerrero como medida preventiva ante las lluvias y las dificultades para trasladarse.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de los reportes de afectaciones en las distintas regiones del estado.

Habilitan más de 34 refugios temporales en Acapulco

Ante el pronóstico de que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar cruzar arroyos, canales, cauces y calles inundadas, así como no intentar atravesar caminos donde la corriente pueda poner en riesgo la integridad de las personas.

En Acapulco hay más de 34 refugios temporales disponibles para quienes necesiten resguardarse ante las lluvias.

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