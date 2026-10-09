Fiscalía de Guerrero ofrece 1.5 millones por 7 desaparecidos en Ajuchitlán

Fiscalía de Guerrero mantiene búsqueda de las siete personas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero anunció una recompensa de 1 millón 500 mil pesos para obtener información que ayude a localizar a siete personas desaparecidas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Este jueves 8 de octubre de 2026, la dependencia informó que las siete personas son originarias del ejido El Balcón y que la recompensa será para quien aporte datos veraces, útiles y oportunos que contribuyan de manera eficaz a encontrarlas.

La FGE Guerrero informó que inició una investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, relacionada con el caso de las siete personas reportadas como desaparecidas.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene acciones de gabinete y campo para avanzar en su localización.

La institución precisó que la recompensa de 1 millón 500 mil pesos busca obtener información que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas en Ajuchitlán del Progreso.

¿Dónde dar información sobre los 7 desaparecidos en Ajuchitlán?

La Fiscalía de Guerrero habilitó canales para recibir información ciudadana relacionada con este caso. Los datos serán tratados de manera confidencial.

Las personas que tengan información pueden comunicarse o acudir a los siguientes puntos:

Teléfono y WhatsApp: 733 100 5579.

Teléfono y WhatsApp: 55 7442 3172.

Dirección: Calle 2, Manzana F, lote 139, colonia Villa Moderna, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero.

La dependencia señaló que cualquier dato que contribuya a la localización de las siete personas puede ser relevante para el desarrollo de las investigaciones.

Fiscalía de Guerrero mantiene búsqueda de las siete personas

La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas continuará con las acciones de investigación y búsqueda relacionadas con este caso.

Asimismo, la FGE Guerrero reiteró su llamado a la ciudadanía para proporcionar información que ayude a localizar a las siete personas originarias del ejido El Balcón.

La institución aseguró que mantiene su compromiso de fortalecer las labores de búsqueda y procuración de justicia.

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