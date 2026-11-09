“Mentiras All Stars” conquista el Auditorio Nacional con Belinda, Mariana Treviño y un viaje por el “Mentiverso”

El show contó con diferencias. Foto: Jennifer Turrubiartes

Belinda, Mariana Treviño y el resto del elenco de “Mentiras All Stars “, mostraron que el universo de esta obra de teatro todavía tiene historias por contar, pues este 8 de noviembre en la función de las 16:30 horas, las actrices brindaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México un espectáculo lleno de nostalgia, música, humor y números especiales que permitieron recorrer distintas etapas del denominado “Mentiverso”.

A diferencia de la puesta en escena clásica de José Manuel López Velarde, “Mentiras All Stars” deja en segundo plano el desarrollo de la historia de Daniela, Dulce, Yuri, Lupita y Emmanuel. En su lugar, retoma el momento posterior a la llamada que anuncia la muerte de Emmanuel, personaje que nunca aparece en escena, para dar paso a un recorrido musical por los grandes éxitos de los años 80 que caracterizan a la obra.

Entre los temas que formaron parte de este recorrido estuvieron “El hombre que yo quiero”, “Que ganas de no verte nunca más”, “Un nuevo amor” y “Yo te pido amor”.

Mariana Treviño y Belinda se llevaron el show con momentos especiales e íntimos

Foto: Jennifer Turrubiartes

Mariana Treviño, quien volvió a dar vida a Lupita, tal como en la serie, protagonizó uno de los segmentos más personales de la noche al hablar sobre su relación con el personaje; pues la actriz recordó que inicialmente audicionó para el personaje de Dulce e incluso recreó parte de aquella prueba con la canción “De mí enamórate”. Sin embargo, explicó que finalmente le propusieron interpretar a Lupita, un personaje que, según contó, nadie quería asumir en ese momento.

Treviño describió su encuentro con ella como una experiencia de reconocimiento personal,“era una mujer poderosa y herida, muchas la habían rechazado, yo me abrí a conocerla y me di cuenta de que nos estábamos esperando, me di cuenta que ella me escogió a mí”.

La actriz protagonizó varios números especiales junto a Paola Gómez y Angek Ferreyro, quienes también interpretan a Lupita en “Mentidrags” y “Mentiras, el musical”, respectivamente. Entre sus participaciones destacaron “Maldita primavera” y “Pobre secretaria”, que causó sensación en el público.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

La aparición de Belinda, fue otro de los momentos que más euforia provocó entre el público, ya que desde su primera interpretación, “De color de rosa”, la cantante desató los aplausos de los asistentes. Al igual que Mariana Treviño, compartió escenario con otras versiones de los personajes de la obra y cantó sobre una gigantesca zapatilla rosa.

Más tarde, vestida de astronauta en tonos rosa pastel, interpretó “Yo no te pido la luna”, tema que también fue coreado por el público.

“Por más que nos tachen de divas y nos pongan a competir, estamos juntas aquí contando nuestra historia”, sostuvo Belinda al recordar que el mensaje de esta obra es la unión entre las mujeres

Danna y Mentidrags llenaron de música el Mentiverso

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Aunque Danna fue anunciada como parte del elenco, su participación fue percibida por algunos asistentes más como la de una invitada especial,debido a que apareció únicamente en alrededor de cuatro canciones. Sin embargo, su presencia bastó para causar sensación en el público, con interpretaciones de temas memorables como “La gata bajo la lluvia” y “Déjala”.

Al igual que Danna, el personaje de Dulce, según asistentes se sintió algo desaprovechado, pues quitando de lado el show de Mariana Treviño este no contó con números especiales o diálogos memorables.

Otro de los segmentos destacados fue la participación de Mentidrags, que presentó una actuación especial al ritmo de “Una noche de copas”, el repertorio continuó con “Contigo, pero sola” y “No soy una señora”.

Foto: Jennifer Turrubiartes

El espectáculo también incluyó una parodia de “Siempre en domingo,” en la que se interpretó “La ocasión para amarte”.

Para el cierre, el elenco reunió varios temas en un popurrí que incluyó “Tiempos mejores”, “Celos”, “Macumba”, “Maldita primavera”, así como la participación de Danna y Belinda con los temas “Amiga mía” y “Ese hombre no se toca”.

Danna besa a Belinda al final de “Mentiras All Star”

Posteriormente, el elenco brindó otra función a las 20:00 horas, donde el show contó con un espectáculo similar al anterior, solo que en este, Danna y Belinda sorprendieron al terminar la obra de teatro con un momento de tensión que culminó en un beso de breves segundos.

NO MAMES BELINDA Y DANNA SE ACABAN DE BESAR QUEEEE pic.twitter.com/LOXgkqIal2 — vale 🏹 (@flawlessbeli) November 9, 2026

Con este recorrido musical, “Mentiras All Stars” llevó al público del Auditorio Nacional por distintas canciones, personajes y momentos del universo del musical, con una presentación que apostó por ampliar las historias conocidas y dar espacio a nuevas interpretaciones.

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