Avioneta se estrella en Pachuca y mueren dos tripulantes

Una avioneta particular se estrelló en Pachuca. Foto: Luis Érick Ramírez

La mañana de este lunes 2 de noviembre, una avioneta particular se estrelló en la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo, accidente que dejó sin vida a sus dos tripulantes.

Tras el reporte del siniestro, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como policías municipales y estatales, quienes realizaron las labores de atención y resguardo de la zona.

La aeronave tenía las iniciales XB-AZG en la parte posterior. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el desplome ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El percance se registró en las inmediaciones de la zona militar de Pachuca y del aeropuerto de la capital hidalguense, por lo que se desplegó un operativo con distintas corporaciones de emergencia y seguridad.

Una #avioneta se desplomó en #Pachuca, Hidalgo, dejando dos personas sin vida. El accidente ocurrió la mañana de este lunes en avenida Tezontle, colonia Venta Prieta, cerca de la zona militar y del aeropuerto de la ciudad. La aeronave particular, identificada con la matrícula… pic.twitter.com/bDcwdUPko0 — Uno TV (@UnoNoticias) November 2, 2026

¿Dónde se desplomó la avioneta en Pachuca?

El accidente ocurrió sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, al sur de Pachuca. La ubicación del siniestro se encuentra cerca de instalaciones militares y del aeropuerto de la ciudad.

Luego de recibir el reporte, cuerpos de emergencia y seguridad se movilizaron al sitio para atender la situación, realizar las diligencias iniciales y mantener bajo resguardo el área donde quedó la aeronave.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil, bomberos, personal de Defensa y policías de las corporaciones municipal y estatal.

Hasta ahora, la información disponible confirma que los dos tripulantes perdieron la vida. No se han proporcionado detalles sobre sus identidades ni sobre las características específicas del vuelo que realizaban.

¿Qué se sabe de la avioneta accidentada en Hidalgo?

De acuerdo con los primeros datos, se trataba de una avioneta particular identificada con las iniciales XB-AZG, visibles en la parte posterior de la aeronave. Por ahora, no se ha precisado de dónde había despegado, cuál era su destino ni cuánto tiempo llevaba en vuelo antes de estrellarse en Venta Prieta. Las causas deberán determinarse mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes.

FGR investigará las causas del accidente aéreo en Pachuca

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Hidalgo, será la instancia encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el accidente. Las investigaciones permitirán recabar indicios en el lugar, revisar las condiciones de la aeronave y establecer qué ocurrió antes del impacto.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención del caso y será necesario esperar los resultados de los peritajes para conocer las causas del desplome. La información sobre las víctimas, así como los detalles del vuelo y las posibles condiciones que originaron el siniestro, permanece pendiente de confirmación oficial.

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