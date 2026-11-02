Despegue y desplome: revelan nuevos videos de la aeronave accidentada en Pachuca
La Fiscalía local investiga las causas que provocaron el accidente y dejó dos personas fallecidas.
Salieron a la luz nuevos videos del trágico accidente aéreo ocurrido en Pachuca, Hidalgo. En redes sociales circulan imágenes de la aeronave durante su despegue y posterior caída en picada en la avenida Tezontle de la colonia Venta Prieta.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:31 horas. Durante la fase de ascenso inicial, el pequeño avión se precipitó a tierra a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, dejando como consecuencia dos personas fallecidas, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
¿Qué revelan los nuevos videos de la aeronave estrellada?
El despegue
En el primer video se puede observar a la aeronave, tipo Cessna modelo 210, realizar su despegue del que parece ser el Aeropuerto Ing. Juan Guillermo Villasana. En las imágenes se nota que guarda sus llantas como en cualquier vuelo, pero le cuesta trabajo ganar altura. También se aprecia la matrícula XB-AZG, misma que compartió la Agencia Federal de Aviación Civil a través de un comunicado.
Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han confirmado que la grabación corresponda al último despegue antes del accidente, tal como lo han presentado en varios medios de comunicación.
El accidente
El segundo video habría sido captado por la cámara de seguridad de alguna vivienda o establecimiento cercano al lugar donde se estrelló la aeronave. En éste, se puede ver a tres personas caminando por la calle contemplando el momento del desplome.
Al caer, cerca de instalaciones militares, se nota la formación de una columna de humo negro acompañado por llamas que también alcanzan una altura considerable y visible a varias cuadras a la redonda.
FGR investigará las causas del accidente aéreo
El accidente será investigado por la Fiscalía General del Estado de Hidalgo para determinar las causas que lo propiciaron y las condiciones de la aeronave.
Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención del caso y será necesario esperar los resultados de los peritajes para conocer las causas del desplome.
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