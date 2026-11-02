Despegue y desplome: revelan nuevos videos de la aeronave accidentada en Pachuca

El accidente ocurrió a las 09:31 horas. Foto: Luis Érick Ramírez

Salieron a la luz nuevos videos del trágico accidente aéreo ocurrido en Pachuca, Hidalgo. En redes sociales circulan imágenes de la aeronave durante su despegue y posterior caída en picada en la avenida Tezontle de la colonia Venta Prieta.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:31 horas. Durante la fase de ascenso inicial, el pequeño avión se precipitó a tierra a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, dejando como consecuencia dos personas fallecidas, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Una #avioneta se desplomó en #Pachuca, Hidalgo, dejando dos personas sin vida. El accidente ocurrió la mañana de este lunes en avenida Tezontle, colonia Venta Prieta, cerca de la zona militar y del aeropuerto de la ciudad. La aeronave particular, identificada con la matrícula… pic.twitter.com/bDcwdUPko0 — Uno TV (@UnoNoticias) November 2, 2026

¿Qué revelan los nuevos videos de la aeronave estrellada?

El despegue

En el primer video se puede observar a la aeronave, tipo Cessna modelo 210, realizar su despegue del que parece ser el Aeropuerto Ing. Juan Guillermo Villasana. En las imágenes se nota que guarda sus llantas como en cualquier vuelo, pero le cuesta trabajo ganar altura. También se aprecia la matrícula XB-AZG, misma que compartió la Agencia Federal de Aviación Civil a través de un comunicado.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han confirmado que la grabación corresponda al último despegue antes del accidente, tal como lo han presentado en varios medios de comunicación.

Este fue el momento del último despegue de la aeronave que se desplomó esta mañana en Pachuca, Hidalgo.



Desde el inicio se notan inconsistencias en la elevación de la avioneta y al parecer no logra alcanzar la altura ideal durante los primeros segundos del vuelo… pic.twitter.com/KeW5nNFFuo — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 2, 2026

El accidente

El segundo video habría sido captado por la cámara de seguridad de alguna vivienda o establecimiento cercano al lugar donde se estrelló la aeronave. En éste, se puede ver a tres personas caminando por la calle contemplando el momento del desplome.

Al caer, cerca de instalaciones militares, se nota la formación de una columna de humo negro acompañado por llamas que también alcanzan una altura considerable y visible a varias cuadras a la redonda.

Mueren dos personas tras desplome de una avioneta en #Pachuca.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/yncTC9ygdO — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 2, 2026

FGR investigará las causas del accidente aéreo

El accidente será investigado por la Fiscalía General del Estado de Hidalgo para determinar las causas que lo propiciaron y las condiciones de la aeronave.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención del caso y será necesario esperar los resultados de los peritajes para conocer las causas del desplome.

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