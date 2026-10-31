Golpe al robo de transporte: desmantelan predio donde desarmaban tractocamiones 

Aseguran predio en Hidalgo donde desmantelaban tractocamiones Foto: FGE

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguró un predio en Tolcayuca que presuntamente era utilizado para desmantelar tractocamiones robados. Durante el operativo fueron localizadas una unidad desvalijada, 30 tractopartes, tres inhibidores de señal y una camioneta con reporte de robo.

Aseguran tractopartes e inhibidores de señal en Tolcayuca

Como resultado del operativo en Hidalgo, las autoridades aseguraron los siguientes objetos y vehículos:

Tres inhibidores de señal.

30 tractopartes.

Una camioneta de redilas con reporte de robo.

Un tractocamión localizado completamente desvalijado.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, como parte de las acciones para combatir el robo de vehículos de carga.

Aseguramientos quedaron a disposición de las autoridades

La SSPH informó que los vehículos, las piezas de tractocamiones y los inhibidores de señal quedaron a disposición de la autoridad competente.

Esto, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar quiénes estarían relacionados con el presunto desmantelamiento de unidades robadas.

El aseguramiento forma parte de las acciones de seguridad para combatir el robo al transporte de carga y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

Esta acción se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de los esfuerzos para combatir el robo de vehículos y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

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