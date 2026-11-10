Caasim anuncia afectaciones de agua en 14 colonias por obras del tren AIFA-Pachuca

Cortes de agua por obras del AIFA. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que este martes 10 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, se realizarán trabajos de adecuación en la infraestructura hidráulica, específicamente en la línea de conducción de agua potable de 16 pulgadas de diámetro, en el tramo que va de Palma Gorda al tanque Conalep, en Pachuca, Hidalgo.

¿Por qué habrá afectaciones en el suministro de agua?

Las adecuaciones forman parte de los trabajos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para la construcción del tren AIFA-Pachuca.

Debido a estas maniobras, Caasim prevé afectaciones en el suministro de agua potable en 14 colonias y fraccionamientos.

¿Qué colonias tendrán afectaciones de agua este 10 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado de Caasim, las zonas que presentarán afectaciones son:

Forjadores

Privadas del Parque

Fraccionamiento Cipreses

Fraccionamiento La Reforma

Fraccionamiento Jesús Ángeles Contreras

Zona Industrial CANACINTRA

Nuevo Centro de Población Chacón

Fraccionamiento El Saucillo

Parque Industrial Metropolitano

Fraccionamiento San Fernando

Fraccionamiento Santa Fe

Fraccionamiento Paraíso

Fraccionamiento Los Laureles

Fraccionamiento Los Encinos

¿Cuánto tardará en recuperarse el servicio de agua?

Una vez concluidas las maniobras, la recuperación del servicio de agua potable iniciará de manera paulatina, conforme a la programación establecida, y podría tomar hasta 72 horas.

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