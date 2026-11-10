Alaska, Lila Downs y Francisco Céspedes dan inicio a la semana del Latin Grammy; reciben Premios Especiales

Los Premios Especiales reunieron a figuras de varias generaciones. Foto: David Rubí

Esta semana se realiza la entrega 27 entrega anual del Latin Grammy a lo mejor de la música latina y de Iberoamérica, el arranque de las actividades oficiales se dio con la entrega de Premios Especiales a celebridades que han hecho historia y con trayectorias que se consideran de excelencia, tal es el caso de Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

En tanto, el compositor Omar Alfanno fue distinguido con el Premio del Consejo Directivo y habló sobre su labor en favor de los damnificados de Panamá tras los recientes sismos.

Alaska recuerda sus inicios y destaca el apoyo de su familia

Alaska reveló que desde muy joven se dio cuenta quién era, y que descubrió su nombre en una canción de Lou Reed, pues Olvido (el nombre que le dieron sus padres) no le gustaba. Al recibir el premio se dirigió a los presentes para destacar el papel de la familia en la formación de los artistas, recordó que a los 14 años quería una guitarra que todavía le debe a su madre y con la que inició su camino en la música.

También, habló sobre la necesidad de tener un mánager que acompañe al proyecto, al punto que ella lleva décadas casada con el suyo, quien la ha abrazado en las distintas agrupaciones y como solista.

Lila Downs celebra sus raíces y el legado musical de su madre

En su intervención, la mexicana Lila Downs habló sobre cómo las nacionalidades mexicana y estadounidense han logrado proyectar sus intereses artísticos para beneficiar sus letras, sus conciertos y, sobre todo, llevar por todo lo alto la cultura mixteca que la vio nacer y que nunca ha dejado de lado.

Consideró que el premio es también un reconocimiento a su madre, una cantante de música ancestral, quien fue su inspiración para dejar la academia y dedicarse de lleno a la aventura musical.

Chichí Peralta prepara nueva música para 2027

Chichí Peralta también celebró el reconocimiento y señaló como primordial darle empuje a los ritmos caribeños, como la salsa que lo ha llevado a sonar en todo el mundo.

En entrevista con Unotv.com, adelantó que viene nueva música para 2027 y que nunca ha pensado en retirarse de los escenarios, pues le gustaría vivir otros 60 años para seguir compartiendo la música y las pistas de baile.

Foto: David Rubí

Francisco Céspedes alista versiones rancheras de sus grandes éxitos

Francisco Céspedes se mostró muy contento con el homenaje en vida a su historia musical y sostuvo que disfruta de su música, pero más de la música de personas como el fallecido maestro Armando Manzanero.

También, dio a conocer que se viene un disco nuevo en el que adapta sus grandes éxitos al ritmo del ranchero, por lo que seguirá de gira, el cantante cubano aseguró que todavía tiene mucho para dar.

Daniela Mercury destaca la cultura brasileña y respalda a Lula da Silva

Por su parte, Daniela Mercury llevó la conversación más allá de los escenarios. La artista brasileña expresó su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral y destacó en sus palabras el folclor brasileño que ha llevado su música por el mundo, destacó de igual forma lo que hizo con su particular atuendo.

Foto: David Rubí

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