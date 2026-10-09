Suspenden clases en 22 municipios de Jalisco por huracán Simon

En Jalisco no hay clases por Simon. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Ante la llegada de lluvias muy fuertes por el huracán Simon, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases en 22 municipios de la costa del estado para este viernes 9 y el lunes 12 de octubre, como medida preventiva.

El mandatario explicó que el fenómeno meteorológico ha tenido un comportamiento errático y ha cambiado de dirección entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Sin embargo, advirtió que se esperan lluvias muy fuertes en las costas de Jalisco a partir de este viernes, durante el fin de semana y hasta el lunes.

Ante la llegada de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón, como medida preventiva, se suspenden las clases en 22 municipios de la costa de Jalisco mañana, viernes 9, y el lunes 12 de octubre.



Este fenómeno ha tenido un comportamiento muy errático y ha cambiado de… pic.twitter.com/vIk3lGsiiY — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 9, 2026

Ante estas condiciones, Lemus pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil de Jalisco y descargar la aplicación Jalisco Alerta para mantenerse informada.

La suspensión de actividades escolares busca prevenir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas en la zona costera del estado.

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