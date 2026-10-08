Vinculan a proceso a familiares por feminicidio de una menor en Guadalajara

Vinculados a proceso en Jalisco. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a tres familiares por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una adolescente de 13 años y las agresiones contra su hermano de 10 años en Guadalajara.

Feminicidio de una menor de 13 años en Guadalajara

Las autoridades judiciales informaron que se aportaron los elementos de prueba necesarios para sustentar la imputación en contra de Paola Arely “N”, María Ofelia “N” y José Genaro “N”, señalados por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos en agravio de los dos hermanos.

Según el informe, los hechos ocurrieron al interior de una finca ubicada en la colonia Unidad Clemente Orozco, en Guadalajara, en donde las víctimas pernoctaban en un pasillo sin abrigo suficiente, con restricciones para el acceso a los sanitarios y con un solo alimento al día, además de sufrir agresiones físicas constantes por parte de la abuela paterna, María Ofelia “N”, y del tío paterno, José Genaro “N”.

La Fiscalía señaló que, el pasado 22 de septiembre, la tía de las víctimas, Paola Arely “N”, agredió con un cable tipo extensión a la adolescente, lo cual derivó en su traslado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde se reportó su deceso el 25 de septiembre.

Tras los hechos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de las tres personas. Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron los mandatos judiciales y los pusieron a disposición del juez de control.

Vinculan a proceso a familia en Guadalajara por homicidio de una joven de 13 años

Durante las audiencias, se determinó auto de vinculación a proceso para Paola Arely “N” por el delito de feminicidio, con prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar, y seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Por su parte, María Ofelia “N” fue vinculada a proceso por los delitos de maltrato infantil y lesiones calificadas, en tanto que José Genaro “N” quedó vinculado por el presunto delito de maltrato infantil; a ambos se les impuso la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad del proceso y cuatro meses para el cierre de las investigaciones.

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