Investigan otras tres muertes de bebés en el IMSS de Jalisco; caso podrían llegar a la FGR

La FGR podría atraer más casos. Foto: Omar Hernández

En el Centro Médico de Occidente, en Jalisco, tres muertes más de bebés están bajo revisión legal, pues, podrían sumarse a las tres denuncias que ya investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué se sabe de los casos en Jalisco?

“Y estamos ahorita analizando si son viables y si encontramos elementos suficientes para una responsabilidad patrimonial del estado, estamos en revisión de tres más y el de Anthony y el de José Nayib”, dijo Augusto Acosta, abogado de las familias.

La FGR ya investiga las muertes de Anthony, José Nayib y otro recién nacido. Las familias buscan determinar qué ocurrió durante su hospitalización y si hubo fallas en la atención médica.

“¿Qué sucedió con cada uno de los pequeñitos desde el nacimiento, la progresión dentro del hospital, la atención que recibió y qué generó o qué ocasionó la muerte de los mismos?”, dijo el abogado.

El propio IMSS reconoció brotes de infecciones hospitalarias y que, en seis bebés fallecidos, una infección aparece entre las causas de muerte. El Instituto separó temporalmente al Director del Hospital y al Jefe de Cuidados Intensivos Neonatales. Una auditoría independiente deberá establecer si hubo fallas que pudieron evitarse.

Los tres nuevos expedientes siguen en revisión. Aún no son denuncias formales y la FGR tendrá que determinar si en las muertes que ya investiga existe alguna responsabilidad penal.

Auditoría en IMSS

Tras las muertes de recién nacidos registradas en hospitales del IMSS en Jalisco y Durango, el director general del Instituto, Zoé Robledo, informó el 6 de octubre que comenzó una Auditoría Clínica Colegiada Independiente para analizar los casos.

La revisión busca establecer si los fallecimientos estuvieron relacionados con infecciones asociadas a la atención médica, si estas provocaron o contribuyeron a las muertes y si hubo fallas que pudieron prevenirse.

Amigas y amigos, los invito a leer mi columna #EnTerritorio: “Saber la verdad”.



🖋️ Frente a lo ocurrido en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de Jalisco y Durango, estamos actuando para conocer la verdad, revisar cada unidad y corregir lo que sea necesario. Porque lo… pic.twitter.com/OVi2DJBhWg — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 6, 2026

Robledo señaló que el IMSS mantiene diálogo con las familias de los recién nacidos fallecidos para explicarles lo ocurrido y dar seguimiento a los casos.

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