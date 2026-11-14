Promovieron amparos el mismo día de la captura del R2; sigue hospitalizado en Guadalajara

R2 continúa hospitalizado. Foto: Uno TV

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, continúa hospitalizado y bajo custodia en el Hospital Civil de Guadalajara, luego de resultar herido durante un operativo federal realizado el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, en Jalisco.

Aunque autoridades federales buscaron trasladarlo a la Ciudad de México, el movimiento no se concretó debido a su condición médica. Mientras tanto, su situación jurídica registra varios recursos promovidos ante juzgados federales.

R2 promovió amparo contra incomunicación, tortura y posible extradición

De acuerdo con registros judiciales, el mismo 8 de noviembre, día de su captura, fue presentada una demanda de amparo indirecto en favor de Rafael Álvarez Ayala.

El recurso señala posibles actos relacionados con:

Presunta privación de la libertad.

Incomunicación.

Posibles actos de tortura.

Una eventual extradición.

El Registro Nacional de Detenciones establece que la captura de R2 ocurrió a las 14:45 horas del 8 de noviembre. Esa misma fecha aparece en el expediente federal como el día en que se presentó la demanda y se emitió el primer acuerdo judicial.

Juez concede suspensión y ordena localizar a R2

Como medida cautelar, un juez federal concedió una suspensión de plano y ordenó localizar al quejoso para notificarle la resolución. También requirió que se ratificara el recurso en un plazo de tres días. De no cumplirse esta condición, la demanda se tendría por no presentada.

La autoridad judicial instruyó su búsqueda en el penal del Altiplano; sin embargo, R2 permanece internado en Guadalajara, donde continúa bajo custodia. Este procedimiento es independiente de otras resoluciones judiciales difundidas en Jalisco, entre ellas una suspensión provisional que impediría que fuera puesto a disposición de autoridades o agentes extranjeros.

R2 acumula al menos cuatro demandas de amparo

Con corte al 13 de noviembre de 2026, se identifican al menos cuatro demandas de amparo promovidas en favor de Rafael Álvarez Ayala ante juzgados federales de Jalisco y la Ciudad de México. Una de ellas fue posteriormente turnada a territorio jalisciense.

De manera extraoficial, también trascendió que su defensa habría solicitado su liberación bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes en su contra y debido a su estado de salud.

Por ahora, el presunto integrante de la delincuencia organizada continúa hospitalizado, mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con su detención y su posible traslado.

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