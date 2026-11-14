Golpe al CJNG en Jalisco: desmantelan laboratorios e invernaderos del “Tío Lako”

Foto: Corresponsales

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desmantelaron dos laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, Jalisco, durante un operativo realizado en la localidad de La Tinajera.

Las instalaciones eran operadas, según el informe de seguridad, por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezada por Heraclio “N”, alias el “Tío Lako”.

El despliegue se realizó como resultado de labores de inteligencia, con la participación de fuerzas federales en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la inspección de los inmuebles, las autoridades encontraron maquinaria y herramientas utilizadas para elaborar drogas sintéticas, además de equipo especializado para procesar cannabis y extraer cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de alta pureza.

Aseguran invernaderos de marihuana y armamento en Degollado

Como parte del operativo, las fuerzas federales inhabilitaron dos invernaderos de marihuana, uno de aproximadamente 3 mil 250 metros cuadrados y otro de 8 mil 400 metros cuadrados.

En conjunto, las instalaciones abarcaban 11 mil 650 metros cuadrados, además de que se aseguró armamento y cartuchos de diversos calibres.

Los laboratorios y los invernaderos fueron localizados en La Tinajera, una localidad del municipio de Degollado, donde las autoridades mantienen presencia de seguridad.

Sedena estima afectación de 17 millones de pesos mensuales

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el desmantelamiento de los laboratorios representa una afectación económica de 17 millones de pesos mensuales por la producción de metanfetamina.

A esa cantidad se suman 5 millones de pesos correspondientes al valor de la infraestructura asegurada.

El material decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con los peritajes y la integración de las carpetas de investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las fuerzas federales mantienen el operativo en Degollado para localizar a los responsables.

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