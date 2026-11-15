Sir Carlos Frenk: el científico mexicano egresado de la UNAM que fue nombrado caballero por Carlos III

Sir Carlos Frenk fue nombrado caballero por Carlos III Foto: Press Association

El científico mexicano Carlos Frenk recibió oficialmente el título de caballero (Knight Bachelor) durante una ceremonia celebrada el 12 de noviembre en el Castillo de Windsor, Reino Unido.

El príncipe William, heredero al trono británico, encabezó la investidura en representación del rey Carlos III, quien concedió la distinción por sus aportaciones a la astrofísica y la cosmología.

Con este reconocimiento, el investigador puede utilizar el tratamiento de Sir Carlos Frenk, después de una trayectoria de varias décadas dedicada a estudiar el origen y la evolución del Universo.

El nombramiento se había anunciado desde el 13 de junio de 2026, como parte de los King’s Birthday Honours, una lista de distinciones que otorga la Corona británica para reconocer las contribuciones de personas en distintos ámbitos.

De acuerdo con la Universidad de Durham, institución donde trabaja el científico desde 1986, Frenk recibió el título de Knight Bachelor por sus servicios a la astrofísica y la cosmología.

Congratulations to Professor Sir Carlos Frenk @DurhamPhysics who received his knighthood from His Royal Highness The Prince of Wales at Windsor Castle. Sir Carlos was honoured for services to astrophysics and cosmology 👉 https://t.co/p2y1i7vLbq pic.twitter.com/nuJV5CqM3B — Durham University (@durham_uni) November 12, 2026

¿Quién es Carlos Frenk, el científico mexicano nombrado caballero?

Carlos Silvestre Frenk Mora nació en México y comenzó su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Física en la Facultad de Ciencias entre 1972 y 1976.

Posteriormente se trasladó a Reino Unido para continuar sus estudios en la Universidad de Cambridge. Entre 1977 y 1981 realizó un doctorado en Astronomía.

Su carrera académica lo llevó a incorporarse a la Universidad de Durham en 1986, donde se convirtió en uno de los investigadores más reconocidos en el campo de la cosmología.

Actualmente ocupa la cátedra Ogden de Física Fundamental. También fue director fundador del Instituto de Cosmología Computacional de esa institución, responsabilidad que desempeñó entre 2001 y 2020.

A lo largo de su trayectoria ha participado en investigaciones internacionales para comprender cómo se formaron las galaxias y las grandes estructuras que componen el Universo.

¿Qué descubrió Carlos Frenk sobre la materia oscura?

Uno de los principales aportes científicos de Frenk está relacionado con la teoría de la materia oscura fría (Cold Dark Matter), uno de los modelos fundamentales de la cosmología moderna para explicar la formación de las estructuras del Universo.

La materia oscura es una forma de materia que no emite ni refleja luz, por lo que no puede observarse directamente mediante telescopios. Sin embargo, los científicos estudian sus efectos gravitacionales para entender cómo se distribuye la materia en el espacio.

Junto con otros investigadores, Frenk contribuyó al desarrollo de modelos que explican cómo la gravedad de la materia oscura permitió la formación de galaxias, cúmulos y otras estructuras cósmicas.

Para estudiar estos procesos, el equipo utiliza supercomputadoras con las que realiza simulaciones de universos virtuales a partir de las leyes conocidas de la física.

Estas herramientas permiten analizar cómo evolucionó el cosmos desde sus primeras etapas hasta la formación de las estructuras que hoy pueden observarse.

La Universidad de Durham destaca que las técnicas desarrolladas por Frenk y sus colaboradores son utilizadas por cosmólogos de distintos países para investigar la evolución de las galaxias y del Universo.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido Carlos Frenk?

El nombramiento como caballero por parte de Carlos III representa el segundo reconocimiento real que recibe el científico mexicano.

En 2017, la reina Isabel II lo distinguió como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), por sus servicios a la cosmología y a la divulgación científica.

A este reconocimiento se suman otros premios y distinciones de instituciones académicas:

2014: recibió la Medalla de Oro de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica.

recibió la Medalla de Oro de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica. 2004: fue elegido miembro de la Royal Society, una de las instituciones científicas más importantes de Reino Unido.

fue elegido miembro de la Royal Society, una de las instituciones científicas más importantes de Reino Unido. 2021: recibió la Medalla Rumford de la Royal Society por sus aportaciones a la investigación en física.

recibió la Medalla Rumford de la Royal Society por sus aportaciones a la investigación en física. 2023: fue nombrado miembro honorario del King’s College de Cambridge.

Además de su trabajo de investigación, Frenk ha participado en programas de radio y televisión para acercar los descubrimientos científicos al público. También impulsó iniciativas de divulgación y enseñanza de ciencia en la Universidad de Durham.

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