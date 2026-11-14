Miguel Ángel Félix Gallardo, “Jefe de Jefes”, es hospitalizado por emergencia médica

Hospital donde permanece Miguel Ángel Félix Gallardo. Foto: Elizabeth Rivera

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia este viernes 13 de noviembre de la prisión de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara, luego de presentar una emergencia médica.

El narcotraficante, conocido como “El Jefe de Jefes” y de 80 años, registró baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Médica del complejo penitenciario.

Ante estas condiciones, las autoridades determinaron su traslado al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

¿Cómo fue el traslado de Félix Gallardo?

La movilización ocurrió alrededor de las 13:45 horas. Félix Gallardo salió de la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande en una ambulancia con destino a un hospital privado ubicado en el cruce de Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Mar Blanco, en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal Preventiva durante el recorrido.

El traslado se realizó bajo protocolos de seguridad y custodia, mientras se priorizaba la atención médica del interno.

¿Cuántos años de prisión cumple Miguel Ángel Félix Gallardo?

El fundador del Cártel de Guadalajara permanece recluido en Puente Grande, donde cumple dos sentencias que suman 77 años de prisión.

La primera es de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. La segunda, de 37 años, corresponde al secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto Alfredo Zavala, ocurrido en 1985.

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