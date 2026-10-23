Relanzan SIAPA Bot para reportar falta de agua y mala calidad en Guadalajara

Jalisco lanza SIAPA Bot. Foto: Cuartoscuro

En medio de la crisis por la mala calidad y la falta de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, el SIAPA relanzó su aplicación SIAPA Bot para atender las quejas de los usuarios. El organismo reporta que 53 de las 627 colonias sujetas al programa de reducción de suministro actualmente carecen de agua.

El SIAPA insiste en no llamar tandeos a la rotación de agua y asegura que atiende a los vecinos afectados, aunque reconoce que no puede acudir a todas las manifestaciones. Prometió que en un plazo de dos semanas espera cumplir con su propio calendario de rotación del suministro.

Para atender la demanda, el organismo cuenta únicamente con seis pipas, que se suman a las 16 de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) para abastecer de agua potable a las colonias afectadas.

Ante las denuncias ciudadanas por el encarecimiento del servicio de pipas privadas, cuyos precios por unidades de 10 mil litros habrían pasado de entre 600 hasta dos mil pesos, el director del SIAPA pidió a los usuarios no dejarse amedrentar por las empresas comerciales y el titular de la CEA pidió a las empresas no abusar en esta crisis.

SIAPA Bot

El SIAPA habilitó el chatbot SIAPA Bot, mediante WhatsApp al 33 5164 4440, para recibir reportes por falta de agua y problemas de calidad en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. La herramienta genera un folio de seguimiento, aunque la atención dependerá de la capacidad operativa.

El organismo reportó mil 492 solicitudes de pipas y tiempos de respuesta de entre 12 y 14 horas durante el día; además, reconoció que el desabasto pasó de 15% a 8.5% de las 627 colonias sujetas a la rotación.

Zonas afectadas por falta de agua

Entre las zonas afectadas están San Miguel de Huentitán y Santa Cecilia, donde el agua no alcanza a llegar por su ubicación al final de la red, y Alfredo Barba, en Tlaquepaque, donde se construye un sistema de bombeo cuya conclusión está prevista en seis a ocho semanas.

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