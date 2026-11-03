Rescatan en Jalisco a hombre de Querétaro tras quedar incomunicado por falsa oferta laboral

Hombre rescatado se reunió con su familia. Foto: Omar Hernández

Fuerzas de seguridad de Jalisco localizaron y resguardaron a un hombre originario de Querétaro que permaneció varios días incomunicado tras ser engañado con una falsa propuesta laboral, presuntamente por parte de la delincuencia organizada para reclutamiento.

Rescatan a sujeto en Jalisco

El hombre fue detectado en un estado de desorientación por elementos estatales durante un recorrido de vigilancia en la Nueva Central Camionera, ubicada en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima, identificada como Israel, de 46 años, viajó desde Querétaro hacia territorio jalisciense para acudir a una entrevista de trabajo y, luego de no haber concretado la reunión con quien lo había citado quedó sin medios para regresar por su cuenta.

La víctima relató que, los supuestos empleadores le instruyeron deshacerse de su teléfono celular, así como evitar detalles sobre su traslado a sus familiares.

Víctima ya se reunió con sus familiares

En el lugar, los oficiales le facilitaron comunicación telefónica para que contactara a sus familiares. Su madre confirmó que ya había interpuesto una denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Querétaro, y ya habían emitido la ficha de búsqueda correspondiente.

La madre del afectado se trasladó a la terminal de autobuses, donde el personal policial verificó el parentesco y la identidad de ambos dando seguimiento al retorno seguro a su ciudad natal.

Tras el caso, las autoridades de seguridad alertaron sobre un cambio detectado en el modus operandi delictivo, donde se exige a las víctimas deshacerse de sus teléfonos celulares o apagarlos antes de viajar para evitar ser rastreadas.

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