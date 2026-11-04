SIAPA modificó calendario de tandeos; aumentó días sin agua en 6 zonas de Guadalajara

SIAPA aumenta días sin agua en seis zonas de Guadalajara. Foto: Pexels/ilustrativa

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) modificó el calendario de suspensiones del Programa de Rotación del Servicio de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), debido a las dificultades para recuperar la presión en las tuberías y llevar el suministro a las colonias más alejadas y ubicadas en zonas altas.

Zonas geográficas presentan dificultades para bombeo

El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Barboza Niño, y el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, explicaron que los ajustes consideran las condiciones operativas y las dificultades geográficas de las siete zonas que integran el esquema.

“El ajuste contempla las siete zonas del esquema y establece nuevos días de suspensión programada de acuerdo con las condiciones operativas identificadas. Es importante recordar que el comportamiento del suministro puede variar dentro de una misma zona, específicamente en las zonas geográficas que han dificultado el suministro por su topografía”, explicó Barboza Niño.

¿Cómo quedan los nuevos cortes de agua del SIAPA?

Con los cambios, seis de las siete zonas tendrán modificaciones en sus días de suspensión. La Zona 7 conservará su programación anterior, con cortes únicamente los sábados y domingos.

El nuevo calendario queda de la siguiente manera:

Zona 1: lunes, jueves, viernes y domingo. Pasó de dos a cuatro días sin agua

lunes, jueves, viernes y domingo. Pasó de dos a cuatro días sin agua Zona 2: lunes, martes, jueves y domingo. Aumentó de tres a cuatro días

lunes, martes, jueves y domingo. Aumentó de tres a cuatro días Zona 3: miércoles, jueves y viernes. Elimina la suspensión del sábado

miércoles, jueves y viernes. Elimina la suspensión del sábado Zona 4: lunes, martes, sábado y domingo. Pasó de dos a cuatro días

lunes, martes, sábado y domingo. Pasó de dos a cuatro días Zona 5: lunes, martes, miércoles y jueves. Tendrá cuatro días consecutivos sin servicio

lunes, martes, miércoles y jueves. Tendrá cuatro días consecutivos sin servicio Zona 6: viernes, sábado y domingo. Aumentó de dos a tres días

viernes, sábado y domingo. Aumentó de dos a tres días Zona 7: sábado y domingo. Mantiene su programación

El programa comenzó el pasado 15 de octubre. Desde entonces, habitantes de distintas colonias han reportado que el agua no regresa en las fechas anunciadas. Uno de los casos señalados es el barrio de San Felipe, en la zona del antiguo penal de Oblatos, donde vecinos denunciaron hasta 32 días sin suministro.

SIAPA reconoce que 53 colonias tienen cortes totales

El titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, reconoció que todavía existen colonias donde el servicio no se ha restablecido o presenta problemas de presión.

“Sabemos perfectamente que el trabajo no está terminado. Hay colonias donde el agua aún no ha llegado. Ha tardado en llegar y donde persisten problemas muy puntuales y ahí es donde estamos concentrando toda nuestra atención”, señaló.

Las autoridades informaron que 53 colonias presentan cortes totales, equivalentes al 8.5% de las 627 incorporadas al programa.

Entre los puntos con mayores dificultades mencionaron Ciudad Granja y El Fortín, en Zapopan; El Vado y Pedregal de Santa Marta, en Tonalá, así como Alfredo Barba y colonias cercanas al Cerro del Cuatro.

Para atender la falta de suministro, el organismo ofreció mantener el reparto de agua mediante pipas, en coordinación con los ayuntamientos.

¿Dónde reportar la falta de agua al SIAPA?

Ante las quejas de usuarios que no consiguen comunicarse con el organismo, Jáuregui Castañeda reconoció que SiapaTel enfrenta problemas debido a la antigüedad de su tecnología y a su capacidad limitada para atender las solicitudes.

Como alternativa, pidió utilizar SiapaBot, el servicio de atención mediante chatbot, para reportar fallas de presión, bolsas de aire y problemas de calidad del agua.

Los reportes pueden realizarse por WhatsApp al número 33 5164 4440.

Además, los usuarios pueden consultar los días de suministro y suspensión correspondientes a su colonia en el portal oficial:

https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx

SIAPA reporta disminución de 90% en quejas por agua turbia

Sobre la calidad del líquido, el director general de la CEA, Luis Barboza Niño, aseguró que los reportes por agua turbia o con coloración disminuyeron cerca de 90% después de suspender el flujo proveniente del sistema antiguo de abastecimiento.

Respecto a las publicaciones en redes sociales que mostraban agua de color azul, el SIAPA indicó que las inspecciones no detectaron esa tonalidad en la red general, aunque reconoció que podría tratarse de un problema localizado.

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