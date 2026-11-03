Buen Fin 2026 en Guadalajara: ofrecen descuentos de hasta 75% en multas y recargos

Descuentos en multas y recargos por Buen Fin 2026 en Guadalajara Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Guadalajara, Jalisco, anunciaron que se aplicarán descuentos en recargos y multas con motivo del Buen Fin 2026. De acuerdo con el Gobierno local, los contribuyentes de la ciudad podrán obtener descuentos de hasta 75%.

Descuentos en multas y recargos en Guadalajara

El Gobierno de Guadalajara anunció a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, una campaña de descuentos para multas y recargos con motivo del Buen Fin 2026.

A través de esta medida, las y los contribuyentes podrán obtener descuentos de hasta 75% por adeudos municipales.

¿Hasta qué fecha estará vigente este beneficio?

De acuerdo con las autoridades de Guadalajara, esta promoción estará vigente del 3 al 30 de noviembre de 2026, por lo que las personas que tengan pagos pendientes podrán aprovecharla para regularizar su situación y ponerse al corriente con sus obligaciones.

Al respecto, resaltan que la iniciativa busca apoyar la economía de las familias tapatías y facilitar el cumplimiento de sus contribuciones mediante descuentos en los cargos generados por adeudos.

“El Buen Fin llega a Guadalajara. Porque sabemos que cuidar también es apoyar tu economía. Del 3 al 30 de noviembre, aprovecha el 75% de descuento en recargos y multas”, señalaron en un video compartido en sus redes sociales oficiales.

¿Cómo obtener el 75% de descuento en multas y recargos en Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio oficial, las personas interesadas podrán acceder al beneficio a través de dos modalidades de pago:

Presencial: acudir a la recaudadora municipal más cercana.

acudir a la recaudadora municipal más cercana. En línea: realizar el pago electrónico a través de los canales digitales habilitados por el Ayuntamiento.

Recuerden: este descuento aplicará durante el periodo establecido del 3 al 30 de noviembre de 2026, por lo que los contribuyentes deberán realizar su trámite dentro de esas fechas para aprovechar la promoción.

“Acude a la recaudadora más cercana o realiza tu pago electrónico en línea y ponte al corriente. Gobierno de Guadalajara, la ciudad que te cuida”, finalizaron.

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