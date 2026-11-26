Aseguradoras estiman fraude cercano a los 300 mdp. Foto: Elizabeth Rivera

La Fiscalía de Jalisco investiga a una presunta red criminal que contrataba seguros de vida millonarios a nombre de personas vulnerables y después las asesinaba para cobrar las pólizas. La organización buscaba a sus víctimas en Jalisco y Sinaloa, bajo el engaño de ofrecerles trabajo en un rancho.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, las aseguradoras estiman que el fraude asciende a cerca de 300 millones de pesos. Hasta el momento, se tienen identificados al menos cuatro posibles homicidios relacionados con este mecanismo y cuatro personas fueron detenidas.

Así operaba la red: ofrecían trabajo, abrían cuentas y contrataban seguros millonarios

El fiscal explicó que los integrantes de la organización reclutaban a personas de bajos recursos, algunas originarias de Sinaloa y otras de Jalisco, a quienes invitaban a trabajar en un rancho.

Una vez que las incorporaban, les abrían cuentas bancarias y realizaban diversas transacciones para generarles un historial financiero. Después, contrataban seguros de vida por cantidades millonarias a nombre de las víctimas.

“Inicialmente contrataban a personas de bajos recursos, algunos de ellos originarios del estado de Sinaloa y algunos de aquí del estado de Jalisco, a quienes invitaban a trabajar a un rancho. Les abrían cuentas bancarias; en estas cuentas hacían diversas transacciones con el ánimo de generar una especie de historial bancario. Una vez que ya contaban con este historial bancario, les compraban seguros de vida por cantidades millonarias”.

En uno de los casos investigados, la póliza contratada superaba los 100 millones de pesos.

Posteriormente, las víctimas eran asesinadas y sus muertes se hacían pasar por accidentes. De esta manera, los beneficiarios de los seguros —que no eran familiares de las personas fallecidas— podían cobrar las pólizas.

Un supuesto accidente en El Arenal destapó la investigación

Las indagatorias comenzaron el 24 de marzo, cuando fue localizado un hombre sin vida dentro de un vehículo volcado en un camino del municipio de El Arenal.

En un primer momento, el caso se consideró un accidente vial; sin embargo, los dictámenes periciales determinaron que la víctima había sido asesinada con un arma blanca.

Al profundizar en la investigación, las autoridades detectaron que el hombre contaba con un seguro de vida por una cantidad superior a los 100 millones de pesos, lo que llevó a indagar una posible relación con otros casos.

El fiscal señaló que la información proporcionada por las aseguradoras permitió estimar un fraude cercano a los 300 millones de pesos y confirmó que se investigan al menos cuatro posibles homicidios vinculados con esta forma de operar.

“Particularmente, la persona que se localizó sin vida en marzo pasado y que se pretendió pasar como una víctima de un accidente vial estaba asegurada por una fuerte cantidad de dinero, creo que más de 100 millones de pesos. Hasta el momento se tienen identificados varios asuntos, tanto aquí en Jalisco como en Sinaloa, que se están investigando. Estas personas cuentan con seguros de vida bastante cuantiosos”.

Detienen a cuatro personas y aseguran dinero, vehículos y pólizas

Como parte de las investigaciones, el pasado lunes se realizaron cateos simultáneos en cuatro domicilios de Zapopan y El Arenal. En los operativos fueron detenidos tres hombres y una mujer.

En los inmuebles, las autoridades aseguraron:

17 vehículos .

. Joyería y relojes de lujo.

Más de 2 millones de pesos en efectivo .

. Un cheque por más de 10 millones de pesos .

. Diversas pólizas de seguros de vida.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de un juez de control el pasado martes. Durante la audiencia inicial se les formularon imputaciones por los delitos de fraude y homicidio.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para establecer si existen más víctimas, identificar otros posibles casos relacionados y determinar el alcance de las actividades de esta presunta organización criminal.

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