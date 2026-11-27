El IMSS hizo la aclaración en un comunicado. Foto: Cuartoscuro

Tras darse a conocer que el área de urgencias del Hospital General Regional No. 45, ubicado en Guadalajara, Jalisco, enfrenta una severa saturación que mantiene al límite su capacidad de atención el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en los últimos días se ha registrado una alta demanda de atención médica en el servicio de Urgencias, situación que ha generado mayores tiempos de espera para los pacientes.

Pese al incremento en la demanda, la institución aclaró que todos los pacientes han sido atendidos y que el personal médico y de enfermería trabaja de manera permanente para cubrir las necesidades de los derechohabientes.

IMSS Jalisco busca agilizar la atención en Urgencias

El Instituto señaló que ha enfocado sus esfuerzos en agilizar la atención médica y mejorar la disponibilidad de camas hospitalarias, con el objetivo de favorecer la movilidad de los pacientes y liberar espacios en el servicio de Urgencias.

Asimismo, explicó que este servicio opera bajo el sistema Triage, mediante el cual se clasifican las prioridades médicas para determinar el orden de atención de los pacientes.

“El servicio de Urgencias se rige bajo el sistema Triage para clasificar las prioridades médicas; el personal médico y de enfermería trabaja de manera permanente a fin de atender las necesidades de salud de la población derechohabiente”, explicó en una tarjeta informativa.

IMSS mantiene vigilancia

El IMSS en Jalisco indicó que mantiene un seguimiento puntual a la operación del servicio de Urgencias ante el aumento en la demanda de atención médica registrado durante los últimos días.

Finalmente, la institución refrendó su compromiso de brindar una atención médica digna, segura y de calidad a la población derechohabiente.

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