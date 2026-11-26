SIAPA actualiza lista de colonias con descuento del 80% Foto: Cuartoscuro.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) amplió de 627 a 678 las colonias de Jalisco que podrán acceder a un descuento del 80% en el recibo del agua, luego de que su Junta de Gobierno aprobó la actualización del listado, en cumplimiento del decreto autorizado por el Congreso estatal.

Algunas colonias beneficiadas

El beneficio contempla colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Entre las zonas incluidas están Miravalle, Oblatos y Santa Teresita, en Guadalajara; El Vergel, en Tlaquepaque; Loma Dorada, en Tonalá, y Miramar, en Zapopan.

La actualización incorpora a las 627 colonias sujetas al programa de tandeos que reciben suministro de la planta potabilizadora de Miravalle, además de otras zonas consideradas en la nueva relación.

¿Quiénes pueden obtener el 80% de descuento del SIAPA?

De acuerdo con los criterios establecidos en el decreto legislativo, el descuento se aplicará a usuarios de los siguientes tipos de servicio:

Habitacional.

Pequeños comercios.

Usuarios en régimen de condominio.

El descuento aplica al consumo registrado hasta el 15 de diciembre de 2026. Quienes ya hayan pagado el periodo contemplado recibirán una compensación en su siguiente factura, mientras que los usuarios que tengan recibos pendientes podrán obtener el beneficio al momento de liquidarlos.

El organismo también deberá actualizar mensualmente el listado de colonias beneficiadas, con base en la evidencia técnica disponible y la información que, en su caso, proporcione la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

La relación aprobada deberá publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y en el portal institucional del SIAPA: www.siapa.gob.mx.

Pablo Lemus propuso condonar el 100% del recibo de agua

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, había propuesto condonar el 100% del cobro de octubre, noviembre y diciembre a las 627 colonias afectadas por los tandeos.

Sin embargo, el 13 de noviembre, la Comisión de Hacienda del Congreso estatal aplazó la discusión de la iniciativa ante dudas sobre el número de colonias que debían incluirse y el periodo de aplicación.

Lemus expresó su inconformidad por el retraso y señaló que la demora afectaba la economía de las familias. También se pronunció a favor de que la condonación pudiera aplicarse de manera retroactiva si el Congreso la aprobaba después del periodo previsto.

SIAPA prevé reducir los tandeos en diciembre

En cuanto al suministro de agua, el gobernador estimó que el tercer sistema de bombeo de Las Pintas entraría en operación entre el 3 y el 5 de diciembre.

De acuerdo con su previsión, las primeras mejoras en el servicio podrían observarse alrededor del 9 y 10 de diciembre, una vez recuperada la presión en la red. Además, señaló el día 15 como referencia para lograr una reducción significativa de los tandeos.

Mientras tanto, el SIAPA informó que mantiene acciones para atender las zonas con afectaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.