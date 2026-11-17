Vehículos asegurados. Foto: FGR

En Ocotlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 18 vehículos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un inmueble durante un cateo relacionado con una investigación por la posible posesión de municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El operativo se realizó en la colonia Riveras de Zula, luego de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportara el hallazgo de cartuchos y diversos objetos visibles desde el exterior de una propiedad.

#FGR asegura 18 vehículos, un inmueble e indicios relacionados con un grupo criminal en el municipio de Ocotlán. La #FECOR en #Jalisco, continuará con la investigación para identificar a los posibles responsables, y en su caso, formular imputación.



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FGR asegura 18 vehículos y equipo táctico en Ocotlán

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación comenzó días antes por la posible comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo. El caso se inició a partir de un aviso de la Defensa, cuyos elementos localizaron municiones fuera del inmueble.

Durante la inspección desde el exterior, el personal militar también observó vehículos sin placas, cargadores y equipo táctico dentro de la propiedad, por lo que informó a las autoridades ministeriales.

La FGR recibió el informe policial y los indicios recabados por la Defensa. Además, se realizaron dictámenes periciales en distintas especialidades para integrar la investigación. Entre los estudios efectuados se encuentran fotografías, criminalística, balística e ingeniería.

Guardia Nacional participa en el cateo en Jalisco

Posteriormente, con autorización judicial, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial ejecutaron la orden de cateo en el inmueble. El operativo contó con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y se realizó bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco.

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron:

18 vehículos.

Cargadores.

Cartuchos.

Equipo táctico.

Un inmueble.

La Fiscalía señaló que los objetos y la propiedad probablemente estarían relacionados con un grupo criminal. Sin embargo, no informó sobre personas detenidas durante el operativo.

La Fiscalía General de la República informó que continuará con las investigaciones para identificar a los posibles responsables de los hechos. Una vez que reúna los elementos necesarios, el Ministerio Público Federal determinará si procede formular una imputación ante las autoridades judiciales.

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