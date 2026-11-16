Hospital Civil de Guadalajara donde se encuentra el “R2”. Foto: Omar Hernández

Un juez federal de Jalisco otorgó una suspensión provisional a Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2″, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de “Los Rs”, lo que detiene temporalmente su extradición a Estados Unidos y prohíbe su incomunicación.

Frenan extradición del “R2” a Estados Unidos

Tras ser capturado el 8 de noviembre durante un enfrentamiento con la Marina en Zapopan, el detenido cumple ocho días en terapia intensiva en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara debido a tres heridas de bala.

Según el informe, su estado de salud obligó a cancelar su traslado a otros penales y a posponer en dos ocasiones su audiencia inicial, ya que no puede mantenerse consciente.

El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, tras la promoción de al menos cuatro demandas de amparo por parte de su equipo legal.

¿De qué se le acusa al “R2”?

En México, Álvarez Ayala es acusado de narcotráfico, extorsión, secuestro y el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras que Estados Unidos lo reclama por narcotráfico y portación de armas.

De las otras 19 personas arrestadas en el operativo, 15 quedaron en libertad condicional y cinco presuntos escoltas enfrentan proceso por delincuencia organizada.

Mientras se define su situación jurídica y evoluciona su estado de salud, las fuerzas de seguridad mantienen un fuerte operativo de vigilancia en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, resguardando los accesos y las inmediaciones del nosocomio para evitar cualquier incidente o intento de fuga.

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