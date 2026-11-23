Localizan fosas clandestinas. Foto: Omar Hernández

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco confirmó este lunes el hallazgo de restos humanos correspondientes a por lo menos cinco personas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones del Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

¿Dónde encontraron los restos humanos en Tlaquepaque?

El colectivo inició la búsqueda tras recibir denuncias anónimas sobre actividades delictivas en predios de la colonia El Refugio y en la parte alta del Cerro del Cuatro.

En la colonia El Refugio, las buscadoras localizaron restos enterrados de al menos tres personas en un predio ubicado en el cruce de las calles Fray Juan de Zumárraga y Frontera.

En la parte alta del Cerro del Cuatro, las activistas ubicaron dos cuerpos en un terreno en desuso. Según el reporte preliminar, ambos estaban embolsados, amarrados y presentaban huellas visibles de violencia.

Fiscalía de Jalisco y peritos intervienen en los predios

Tras el reporte del colectivo, elementos de seguridad acordonaron los dos predios y resguardaron las zonas del hallazgo.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) quedaron a cargo del levantamiento de indicios, el traslado de los restos y la continuación de las excavaciones.

Las madres buscadoras mantienen los trabajos de búsqueda en el área y no descartan el hallazgo de más fosas clandestinas. La zona del Cerro del Cuatro y sus colonias aledañas son puntos recurrentes de prospección positiva para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

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