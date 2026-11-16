Muere integrante de la producción de una serie de Netflix, durante rodaje en Edimburgo

Muere integrante de la producción de una serie de Netflix Foto: Pexesl

Un integrante de la producción de la serie de Netflix “Dept. Q” perdió la vida en el set tras terminar la grabación de la segunda temporada.

Según la información de Variety, la productora Left Bank Pictures dio a conocer el fallecimiento del trabajador, aunque su identidad no se reveló.

El incidente fue el pasado jueves 12 de noviembre por la tarde, las autoridades recibieron una llamada de emergencia sobre una persona que habría sufrido heridas graves. Los agentes acudieron para brindar atención, aunque el hombre falleció.

¿Qué pasó durante las grabaciones de “Dept. Q”?

La muerte del trabajador ocurrió después de que se dejara de grabar, por lo que se especula que el accidente ocurrió durante el desmontaje de los decorados.

La policía de Escocia informó que la muerte no se considera sospechosa, aunque no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias específicas de lo ocurrido.

La productora Left Bank Pictures emitió un comunicado lamentando la muerte de la persona.

“Estamos profundamente consternados y entristecidos por el trágico fallecimiento de un miembro de nuestro equipo de ‘Dept. Q’”, expresó la productora.

Aseguró que brindará apoyo a las personas afectadas por lo ocurrido, mientras que Netflix se pronunció sobre el incidente enviando sus condolencias a familiares y compañeros de trabajo.

“Este es un momento increíblemente triste y estamos colaborando estrechamente con nuestros compañeros de Left Bank Pictures para brindar apoyo a todos los afectados”, señaló un portavoz de la plataforma.

¿De qué trata “Dept. Q”, serie de Netflix?

“Dept. Q” es una serie policiaca de Netflix protagonizada por Matthew Goode, quien interpreta al detective Carl Morck, un investigador marcado por un trauma emocional que regresa a su trabajo meses después de sufrir una lesión traumática.

La primera temporada se estrenó en mayo de 2025 y, debido a su éxito internacional, fue renovada para una segunda entrega meses después.

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