Ve a quién le toca la Pensión Bienestar para adultos mayores del 17 al 20 de noviembre

Pago de la Pensión Bienestar empezará el 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer que el pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores de esta próxima semana comenzará a realizarse a partir del martes 17 de noviembre, después del puente oficial con motivo del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

¿A quién le toca la Pensión Bienestar para adultos mayores esta semana?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, el depósito de seis mil 400 pesos de la Pensión Bienestar para adultos mayores se realizará a partir del martes 17 y hasta el viernes 20 de noviembre de 2026.

Según el calendario, a estos beneficiarios y beneficiarias del programa les toca el depósito, de acuerdo a la primera letra de su apellido:

Martes 17 de noviembre: M

Miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: P, Q

Cabe señalar que la dependencia federal también indica que los beneficiarios pueden consultar la fecha de su depósito, que se depositará en la tarjeta del Bienestar, con su CURP en su página web.

¿Qué otros programas sociales recibirán pagos?

Además del depósito de la Pensión Bienestar para adultos mayores, también se realizará el de los siguientes programas sociales:

Pensión para Personas con Discapacidad: tres mil 300 pesos.

tres mil 300 pesos. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

mil 650 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: tres mil 100 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Pensión Bienestar para adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayores va dirigida a hombres y mujeres, mayores de 65 años, de todo el país.

Los requisitos para hacerse beneficiario de este apoyo social son los siguientes:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente:

Credencial para votar o

Pasaporte vigente o

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

U otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Teléfono de contacto celular y de casa

Requisitos para Personas Adultas Auxiliares:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente:

Credencial para votar o

Pasaporte vigente o

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar

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