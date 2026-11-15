Refuerzan operativo de seguridad en hospital de Guadalajara tras muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo

Refuerzan presencia policial en hospital tras muerte de Félix Gallardo. Foto: AFP

El operativo de seguridad se reforzó este domingo a las afueras del Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

En el perímetro del nosocomio, ubicado en el cruce de las avenidas Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Mar Blanco, en la colonia Lomas del Country, se reportó la presencia de personas identificadas como familiares, quienes comenzaron a llegar al lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, el narcotraficante, de 80 años, murió a consecuencia de una falla orgánica múltiple, mientras permanecía internado en dicho hospital privado con pronóstico reservado.

¿Por qué Félix Gallardo estaba hospitalizado en Guadalajara?

Aunque falleció en un hospital, Félix Gallardo permanecía bajo custodia del sistema penitenciario, pues cumplía su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande.

Su traslado al centro médico ocurrió el viernes 13 de noviembre, luego de que la Coordinación Médica de la Comisaría de Sentenciados reportara que presentaba bajos niveles de oxigenación, desorientación y alteraciones en su estado de conciencia.

La movilización se realizó en una ambulancia, bajo un operativo de seguridad encabezado por el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario (GIOTP) de la Policía Estatal Penitenciaria, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva.

Félix Gallardo padecía diversos problemas de salud

De acuerdo con los reportes sobre su estado médico, durante sus últimos años en prisión el fundador del Cártel de Guadalajara presentó un deterioro progresivo de salud y acumuló más de 20 padecimientos crónicos.

Entre los problemas reportados se encontraban episodios recurrentes de neumonía, hipertensión, diabetes, sordera y pérdida de la visión en uno de sus ojos.

Debido a su condición médica, su defensa legal buscaba que se le permitiera cumplir el resto de su sentencia en prisión domiciliaria. Sin embargo, el trámite quedó sin materia tras su fallecimiento.

Se espera que, una vez concluidos los procedimientos legales y la entrega del cuerpo a sus familiares, se dé a conocer información sobre el traslado y los servicios funerarios.

Mientras tanto, el operativo de seguridad permanece activo en las inmediaciones del hospital.

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