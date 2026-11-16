Cuerpo de Félix Gallardo abandonó el hospital donde murió; se reservan información sobre velación

Foto: Elizabeth Rivera

El cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y conocido como “Jefe de Jefes”, salió del hospital privado Country 2000 a bordo de una carroza de servicios funerarios a las 16:49 horas de este domingo.

Minutos después de la salida de la carroza, también abandonó las instalaciones un vehículo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, identificado como una patrulla de la corporación estatal.

El hospital se encuentra en la colonia Chapultepec Country, en Guadalajara, donde el exlíder criminal falleció alrededor de las 14:00 horas, a consecuencia de una falla orgánica múltiple.

Después de la salida de los restos del nosocomio, no se obtuvo información que confirmara el lugar ni la realización de los servicios de velación. Las funerarias de la misma empresa a la que pertenece el servicio que trasladó el cuerpo tampoco efectuaron este domingo el servicio de velación de los restos de Félix Gallardo.

La muerte del exlíder del narcotráfico fue confirmada por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que informó que el deceso ocurrió mientras permanecía hospitalizado, bajo custodia y con pronóstico reservado.

Félix Gallardo fue trasladado de emergencia el viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande al hospital Country 2000, debido a complicaciones en su estado de salud. La dependencia estatal indicó que el traslado se realizó bajo los protocolos de seguridad y custodia correspondientes. El interno permaneció internado hasta su fallecimiento, dos días después.

Al momento de su muerte, Félix Gallardo cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión. Una de ellas, de 40 años, por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; la segunda, de 37 años, por el secuestro y homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Permanecía recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, desde donde fue trasladado de emergencia al hospital dos días antes de su fallecimiento.

¿Quién era Miguel Ángel Féliz Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales dirigentes del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980. Al frente del Cártel de Guadalajara, encabezó una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y participó en la consolidación de una estructura criminal que influyó en la configuración de los cárteles mexicanos posteriores.

También conocido como el “Padrino” y el “Zar de la droga”, su nombre quedó ligado a los orígenes del narcotráfico organizado en México y a una etapa que marcó la evolución de las organizaciones criminales en el país.

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