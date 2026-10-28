Carlos Manzo no estaba casado con Grecia Quiroz, revela acta de defunción

Grecia Quiroz no estaba casada con Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, nunca estuvo casado con Grecia Quiroz, madre de dos de sus tres hijos y actual alcaldesa sustituta; así lo revela el acta de defunción del presidente municipal asesinado en noviembre de 2025.

Acta de defunción revela que Carlos Manzo no estaba casado con Grecia Quiroz

En conferencia de prensa, el Gobierno de Michoacán mostró parte del acta de defunción en la que se establece que Carlos Manzo Rodríguez nunca contrajo nupcias con Grecia Quiroz.

“La información que se tiene desde el primer momento del acta de difusión es que es soltero. Carlos Manzo tuvo una pareja sentimental en Guadalajara, Carlos Manzo estudió en el ITESO en Guadalajara, que es como la Ibero pero de Guadalajara, de los jesuitas y tuvo una relación sentimental, tiene una hija en Guadalajara y por lo que se sabe, nunca contrajo nupcias Carlos Manzo“, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

A pocos días de que se cumpla un año del asesinato de Carlos Manzo, el gobernador michoacano reiteró que es evidente que hubo infiltración “aguda y profunda” de la delincuencia organizada en el círculo más cercano de Carlos Manzo, lo que facilitó el crimen.

Acta de defunción de Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio.

Señalan filtración del crimen organizado en círculo de Carlos Manzo

Como ejemplo, mencionó a la secretaria del Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, madre del “Macas”, uno de los escoltas detenidos tras el homicidio, y tía de Alexis Jesús Medina García, alias el “Brilloso” y su hermano Cristian Martín Medina García, alias el “Vikingo” (exboxeador), integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada al homicidio de Manzo.

“El caso de la secretaria, que actualmente es la secretaria del Bienestar en el Ayuntamiento de Uruapan, mamá del ‘Macas’ y tía del ‘Vikingo’ y el ‘Brilloso’, no se ha presentado a declarar. Entiendo que se le han girado tres citatorios y ya se le aplicó una multa por no presentarse al citatorio. Sí’, todo indica que hay una infiltración muy aguda, profunda, del círculo cercano del expresidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manzo, para cometer el delito, ligado, como se explicó por la Fiscalía, a grupos delincuenciales“, dijo también el mandatario.

Con un avance del 90% en la investigación, el fiscal interino de Michoacán precisó las tres acciones que faltan para concretar la investigación en lo que respalda fuero común.

“Continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la cumplimentación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil. Tenemos pendiente lo que son el agotamiento de las líneas de investigación para llevar a cabo la comparecencia de la actual Secretaria del Bienestar de Uruapan y desde luego estamos en el agotamiento del resto de las líneas de investigación como es la aportación de los teléfonos del exedil“, comentó Israel Vega Rodríguez, fiscal interino de Michoacán.

La Fiscalía de Michoacán ha realizado tres mil 500 actos de investigación en torno al homicidio de Carlos Manzo.

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