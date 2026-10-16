Asesinato de Carlos Manzo habría sido venganza del CJNG, revela Fiscalía de Michoacán

Asesinato de Carlos Manzo habría sido represalia del crimen organizado. Fotos:UnoTV

A casi un año del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, reveló que el crimen fue perpetrado como venganza del crimen organizado, por las acciones de seguridad que llevaba a cabo en Uruapan, el presidente asesinado.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, indicó que la célula criminal detrás del ataque contra Manzo actuó como represalia ante las acciones “frontales” del exmunícipe contra delincuentes de esa zona, pero en especial, contra un líder delictivo.

“Hasta el día de hoy, las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia han permitido establecer como principal línea del móvil del crimen una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil, entre ellas la detención del presunto jefe delincuencial René N., alias El Rino”. Israel Vega Rodríguez, fiscal interino de Michoacán

Más de 30 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

El “Rino” fue detenido en Uruapan el 27 de agosto de 2025. El entonces alcalde, Carlos Manzo, lo señaló como presunto jefe de plaza del Cártel en la ciudad. En el operativo, la Policía Municipal reportó que aseguró un arma, cartuchos, droga, dinero y un dron.

El fiscal interino expuso que, hasta el momento, se registra un avance del 90% en las investigaciones, que han dejado más de 30 detenidos.

“Tenemos un total de 33 personas detenidas al día de hoy. Han sido capturados los dos presuntos autores intelectuales de este homicidio, Ramón Ángel, alias el“R1”, y Jorge Armando N. alias el “Lic”, con esta investigación se logra detener a ambos autores intelectuales del homicidio. Estas acciones han significado también un golpe significativo a la estructura criminal que mantenía una importante presencia en la región de Uruapan”. Israel Vega Rodríguez, fiscal interino de Michoacán

Señaló que no existen indicios que apunten a una línea política detrás del asesinato de Carlos Manzo, ni datos que relacionen el atentado con personajes políticos a los que, en su momento, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, responsabilizó del crimen.

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