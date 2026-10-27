Aseguran 134 mil piezas de mercancía pirata en Michoacán: desde playeras de la Selección hasta peluches de Hello Kitty

Aseguran 134 mil piezas de mercancía pirata. Fotos: ANAM

Autoridades federales dieron a conocer que lograron asegurar más de 134 mil piezas de mercancía pirata en la Aduana de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. De acuerdo con el reporte oficial, entre los objetos decomisados hay playeras de la Selección Mexicana y peluches de Hello Kitty.

Decomisan más de 134 mil piezas de mercancía pirata en Lázaro Cárdenas, Michoacán

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), su personal, en conjunto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, logró asegurar más de 134 mil piezas de mercancía pirata o con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual.

Este decomiso, señalaron, se llevó a cabo durante una inspección en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, detectando playeras deportivas, peluches, audífonos, mochilas y estuches con marcas, logotipos e imágenes comerciales en dos contenedores.

🛃 En coordinación con @SEMAR_mx y la @FGRMexico, personal de la ANAM detectó más de 134 mil piezas con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

🛡️ Fortalecemos la vigilancia para un comercio exterior apegado a la… pic.twitter.com/bMF2xQLrei — Aduanas de México (@AduanasMx) October 26, 2026

¿Qué mercancía pirata se aseguró?

Las autoridades federales detallaron que entre los productos asegurados se encuentran artículos con diseños y logotipos que podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual.

La lista de mercancía pirata decomisada es la siguiente:

80 mil 100 figuras con logotipos comerciales

36 mil 350 audífonos, acompañados de cable cargador y con el logotipo de Apple

17 mil 900 playeras blancas de la Selección Mexicana

21 peluches con la imagen de Hello Kitty

131 estuches con diseños de KPop Demon Hunters

48 mochilas negras con la imagen de un personaje animado japonés

Productos quedarán bajo custodia

De acuerdo con Aduanas de México, la mercancía pirata se quedará en sus contenedores originales, bajo guarda y custodia de la FGR, hasta que las autoridades competentes determinen su situación jurídica conforme a la legislación aplicable.

“Con estas acciones, la ANAM e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la legislación aduanera, combatir la introducción de mercancías que vulneren la propiedad intelectual y promover un comercio exterior seguro, ordenado y apegado a la legalidad“, señalaron por último las autoridades federales.

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