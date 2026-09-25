“Liquida Ahorra” en Nuevo León: últimos días para recibir descuentos de hasta 90% en adeudos del agua

Descuentos en adeudos del agua. Foto: Gobierno de Nuevo León

Quedan pocos días para aprovechar los descuentos del programa “Liquida Ahorra”, una iniciativa del Gobierno de Nuevo León que ofrece descuentos de hasta el 90% a las personas que tienen adeudos del agua. A continuación te decimos los requisitos y la fecha límite.

¿Qué es el programa “Liquida Ahorra”?

“Liquida Ahorra” es un programa del Gobierno de Nuevo León que ofrece descuentos de entre el 50% y 90% en adeudos y multas del servicio del agua. El objetivo es ayudar a los contribuyentes que tienen dificultades para ponerse al corriente con sus adeudos.

¿Cuándo es la fecha límite del Programa “Liquida Ahorra”?

El Gobierno del estado anunció que los descuentos en adeudos del agua estarán disponibles hasta el próximo 30 de septiembre. Hasta el momento no hay anuncio oficial sobre si el programa regresará en un futuro próximo, por lo que se recomienda no dejar pasar esta oportunidad.

Requisitos para recibir los beneficios

Los únicos requisitos para aprovechar el programa “Liquida Ahorra” es ser usuario doméstico con un adeudo de 4 meses o más. No hay un monto mínimo necesario, aunque el descuento recibido depende de la deuda.

Realizar el pago único en cualquiera de las oficinas comerciales, dentro de este periodo

Actualizar sus datos de contacto

Pagar un cargo por reconexión de 509 pesos, (se incluirá en el siguiente recibo)

Lista de descuentos en adeudos del agua durante septiembre 2026

Foto: Gobierno de Nuevo León

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