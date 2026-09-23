Maestros jubilados protestan en Nuevo León; exigen pago, aumento y atención médica 

Maestros jubilados bloquean reclamos en ISSSTELEÓN. Foto: Missael Dávila

Maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE se manifestaron este miércoles frente al Hospital ISSSTELEÓN, en el centro de Monterrey, Nuevo León, para exigir el pago de su bono anual, cuyo depósito, aseguran, debió realizarse desde el pasado 14 de septiembre.

Los docentes retirados señalaron que, históricamente, han tenido que realizar protestas para solicitar al Gobierno de Nuevo León el pago de este recurso.

Jubilados piden aumentar bono de 3 mil a 4 mil pesos

Además del retraso en el pago, los manifestantes solicitaron incrementar el monto del bono anual de 3 mil a 4 mil pesos.

De acuerdo con los jubilados, este apoyo representa la única prestación económica adicional que reciben en su condición de trabajadores retirados y consideran que el monto requiere una actualización.

“Es un bono por año, muy chiquito de 3 mil pesos, pero ahora estamos pidiendo que se incremente a 4 mil porque ya tiene muchos años pagándose de la misma manera sin incremento alguno”, señaló Lucilda Pérez, vocera del movimiento.

Los inconformes también solicitaron que las autoridades establezcan una fecha para el depósito del recurso.

“Que le pongan fecha porque no tienen fecha, lo pueden pagar cuando quieran o cuando presionemos”, indicó la representante de los jubilados.

Reclaman adeudos y retroactivos de hasta 20 mil pesos

Durante la protesta, los maestros jubilados señalaron que los adeudos y retroactivos derivados de la falta de actualización de sus pensiones alcanzan, en algunos casos, hasta 20 mil pesos por trabajador.

Ante esta situación, informaron que ya presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Los manifestantes mantienen su exigencia de que las autoridades establezcan un mecanismo para atender los pagos pendientes.

Jubilados denuncian problemas en ISSSTELEÓN

Los reclamos también estuvieron relacionados con la atención médica y las condiciones de infraestructura del ISSSTELEÓN.

Los jubilados solicitaron la realización de auditorías ante lo que describieron como un retraso constante en las citas médicas y desabasto recurrente de medicamentos.

Piden resolver situación de la Sección 50

La protesta también incluyó un reclamo relacionado con la dirigencia de la Sección 50 del SNTE.

La vocera señaló que presentaron una denuncia por la prórroga aplicada al periodo de la actual directiva, debido a que, según los manifestantes, debió concluir el pasado 4 de julio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.