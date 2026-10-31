Detecta ASF presunta triangulación de recursos públicos en Nuevo León

Auditor Aurelio Hernández. Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos y simulación de operaciones en Nuevo León, durante la revisión de la Cuenta Pública 2025. Las irregularidades estarían relacionadas con transferencias de dinero a proveedores que posteriormente habrían dispersado los fondos hacia cuentas bancarias vinculadas con personas cercanas o familiares de servidores públicos.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, informó sobre estos hallazgos durante la presentación de la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Aunque evitó mencionar nombres de posibles responsables, aseguró que el órgano fiscalizador ya identificó las rutas que habrían seguido los recursos observados.

En la 2da entrega de informes de la #CuentaPública2025, la @ASF_Mexico determinó que quedaron pendientes de aclarar más de 9 mil millones de pesos, correspondientes a entes de los tres órdenes de gobierno.



5,243 mdp corresponden a 42 municipios, de los cuales no se cuenta con… pic.twitter.com/YTA4rEGOJI — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 31, 2026

ASF identifica transferencias irregulares a proveedores en Nuevo León

Durante su explicación, Hernández Palacios señaló que las auditorías detectaron patrones de transferencias que podrían evidenciar mecanismos para desviar recursos públicos mediante operaciones con empresas proveedoras.

A pregunta expresa sobre si las investigaciones alcanzan al gobernador Samuel García, el auditor señaló que ese asunto forma parte de las indagatorias y que no podía adelantar conclusiones para respetar el debido proceso.

ASF todavía no determina el monto de los recursos observados

La Auditoría Superior de la Federación indicó que todavía trabaja en el cálculo del posible daño al erario, por lo que no existe una cifra definitiva sobre los recursos involucrados en Nuevo León.

Una vez que concluyan las investigaciones, los expedientes podrían turnarse a distintas autoridades, dependiendo de los resultados:

Tribunal Federal de Justicia Administrativa : si se identifican posibles faltas administrativas.

: si se identifican posibles faltas administrativas. Fiscalía General de la República (FGR): si existen elementos para presentar denuncias por posibles delitos.

Por último, la ASF informó que mantiene investigaciones por presuntas operaciones similares en Sinaloa.

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