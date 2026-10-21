Anuncian transporte gratuito para mujeres en Nuevo León; ve a partir de cuándo aplica

Ayuda en transporte público. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Nuevo León ampliará los beneficios de la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” y ofrecerá viajes gratis en el transporte público para las personas que forman parte del programa. El nuevo beneficio se aplicará a partir del próximo mes.

“Ayudamos a las Mujeres” ofrecerá transporte gratuito en Nuevo León

El gobernador Samuel García confirmó que a partir del 1 de noviembre la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” también ofrecerá viajes gratuitos en el transporte público. Actualmente se realizan los ajustes necesarios para aplicar el nuevo beneficio.

“A partir del 1 de noviembre todas las señoras que estén en Ayudemos transporte gratis todo el día, todos los viajes. Prácticamente van a ser 3 mil pesos mensuales de apoyo, 2 mil económicos y mil en apoyos, porque supongamos que usan el camión ida y vuelta, se van a ahorrar 60 viajes al mes”, dijo el mandatario de Nuevo León.

¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?

“Ayudamos a las Mujeres” es un programa del Gobierno de Nuevo León que ofrece beneficios a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de dos mil pesos mensuales y próximamente transporte público gratuito.

Documentos para registrarse al programa “Ayudamos a las Mujeres”

CURP validada por RENAPO

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)

Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc)

Comprobante de estudios

Comprobante de estado civil

Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro

Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP

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