Anuncian transporte gratuito para mujeres en Nuevo León; ve a partir de cuándo aplica
Actualmente se realizan los ajustes necesarios para aplicar el nuevo beneficio.
El Gobierno de Nuevo León ampliará los beneficios de la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” y ofrecerá viajes gratis en el transporte público para las personas que forman parte del programa. El nuevo beneficio se aplicará a partir del próximo mes.
“Ayudamos a las Mujeres” ofrecerá transporte gratuito en Nuevo León
El gobernador Samuel García confirmó que a partir del 1 de noviembre la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” también ofrecerá viajes gratuitos en el transporte público. Actualmente se realizan los ajustes necesarios para aplicar el nuevo beneficio.
“A partir del 1 de noviembre todas las señoras que estén en Ayudemos transporte gratis todo el día, todos los viajes. Prácticamente van a ser 3 mil pesos mensuales de apoyo, 2 mil económicos y mil en apoyos, porque supongamos que usan el camión ida y vuelta, se van a ahorrar 60 viajes al mes”, dijo el mandatario de Nuevo León.
¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?
“Ayudamos a las Mujeres” es un programa del Gobierno de Nuevo León que ofrece beneficios a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de dos mil pesos mensuales y próximamente transporte público gratuito.
Documentos para registrarse al programa “Ayudamos a las Mujeres”
- CURP validada por RENAPO
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)
- Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc)
- Comprobante de estudios
- Comprobante de estado civil
- Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro
- Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP
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