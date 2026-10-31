La fe ya no se hereda: Vaticano llama a renovar la evangelización

El Vaticano llamó a renovar la evangelización ante la pérdida de continuidad de la fe católica entre las nuevas generaciones. A través del documento “Venite ad meí”, impulsado por el papa Francisco y aprobado por León XIV, la Santa Sede advierte que crecer en una familia cristiana y completar la catequesis ya no garantiza que los jóvenes permanezcan en la Iglesia. El texto, elaborado con aportaciones del 70% de las conferencias episcopales del mundo, señala que la era digital y los cambios culturales han transformado la manera de vivir y transmitir la fe.

El documento destaca que las familias y parroquias deben trabajar juntas para fortalecer la formación religiosa, con mayor atención a los adultos y padres de familia, y no únicamente a los niños. Ante desafíos como la secularización y el abandono de la práctica religiosa después de recibir los sacramentos, el Vaticano propone una evangelización basada en el acompañamiento y el encuentro personal con Jesucristo. Según la información presentada, este tema también estará presente en los mensajes del papa León XIV durante su próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú.

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