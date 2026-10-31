No hay golpe de Estado en Polonia, es crisis judicial de hace tiempo: Beata Wojna

La internacionalista Beata Wojna, descartó que exista un golpe de Estado en Polonia, pese a la crisis que enfrenta el Tribunal Constitucional tras la suspensión de su presidente y vicepresidente, una decisión que provocó protestas y un choque entre sectores políticos.

En entrevista con José Cárdenas, Beata Wojna explicó que el conflicto tiene su origen en cambios al sistema judicial realizados durante el gobierno anterior. Aseguró que las instituciones del país siguen funcionando y que la disputa se concentra en el Tribunal Constitucional.

“No hay un golpe de Estado. De hecho, tenemos un gobierno que funciona, el Parlamento, o sea, el Poder Legislativo también funciona”, afirmó la especialista.

Wojna señaló que la crisis judicial lleva varios años sin resolverse y que los cambios de gobierno, junto con los nombramientos de magistrados, han complicado el funcionamiento del tribunal.

“Tenemos un Tribunal Constitucional que fundamentalmente no funciona”, sostuvo.

La exdiplomática explicó que uno de los principales problemas es que el presidente del Tribunal no había permitido trabajar a jueces nombrados meses atrás por el Parlamento polaco.

¿Quién decidió suspender a los magistrados del Tribunal Constitucional?

Beata Wojna aclaró que la suspensión del presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional no fue una decisión directa del gobierno de Donald Tusk.

Según explicó, la medida fue tomada por una jueza del propio tribunal, elegida en marzo por el Parlamento polaco.

La suspensión del presidente del organismo se estableció por un mes, en medio de las diferencias sobre los nombramientos judiciales.

“Yo diría que es un poco inadecuado hablar de un golpe de Estado”, afirmó Wojna.

Protestas en Polonia y acusaciones de golpe de Estado

La crisis provocó protestas y disturbios en Varsovia, donde la policía blindó la sede del Tribunal Constitucional. Tres personas fueron detenidas después de saltar una valla e ingresar al recinto.

El partido opositor Ley y Justicia y el propio tribunal acusan que las medidas representan un golpe de Estado. En contraste, el gobierno sostiene que busca resolver la situación del sistema judicial.

Wojna consideró que se trata de una situación sin precedentes, agravada por las diferencias políticas y el contexto de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo año.

La especialista insistió en que el conflicto refleja una crisis institucional pendiente de solución, pero no implica que el gobierno o el Parlamento hayan dejado de funcionar.

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