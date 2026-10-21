Ponen figuras de Samuel García en fugas de aguas negras en San Nicolás, Nuevo León

Figuras de Samuel García en San Nicolás. Foto: Missael Dávila

Entre fugas de aguas negras, malos olores y zanjas abiertas, vecinos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, encontraron figuras de cartón de tamaño real del gobernador Samuel García en puntos donde hay problemas con el drenaje. La protesta satírica exhibe el descontento por las fallas en el servicio y se viralizó en redes sociales.

Figuras de Samuel García exhiben fugas de aguas negras

Las figuras muestran al mandatario estatal sonriente, señalando las fugas o agachado junto a los charcos. Los cartones están acompañados de frases irónicas como “¿Te gusta cómo huele lo nuevo?” y “Lo nuevo huele a caca”.

La protesta apunta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), la paraestatal encargada de reparar y dar mantenimiento a la red.

Las zanjas abiertas, las fugas y los malos olores han generado molestias entre los vecinos, mientras se acumulan reportes sin una respuesta definitiva sobre la reparación de los problemas de drenaje.

Alcalde de San Nicolás se deslinda de la protesta

El alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, aseguró que su administración no tiene relación con la colocación de las figuras de cartón. Además, consideró que la protesta refleja el enojo de la población por el estado del servicio de aguas negras.

“Yo también lo vi y ya explicamos que no tiene nada que ver con la administración. Recordemos que se acercan procesos electorales y es evidente que la gente está molesta, es evidente que lo que mostraron en esas fotografías es el abandono en el que tienen ahorita el tema de aguas negras”, declaró.

Pleito político en Nuevo León, en medio de las fallas del drenaje

La protesta ocurre en medio de las diferencias políticas entre el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Movimiento Ciudadano, y alcaldes de oposición del PAN y el PRI, quienes mantienen disputas por presupuesto, licitaciones y el control de los servicios básicos.

Hasta el momento, el Gobierno estatal y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no han fijado una postura oficial sobre la protesta, mientras los vecinos esperan una solución a las fugas de aguas negras en San Nicolás de los Garza.

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