Xandu´, la tradición que recibe a los muertos en Juchitán

En Juchitán, Oaxaca, el Día de Muertos tiene un significado especial. Cada 30 y 31 de octubre, las familias zapotecas preparan sus hogares para recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos, como parte del Xandu’, también conocido como Biguie’, una tradición que representa el reencuentro entre vivos y muertos.

De acuerdo con la creencia zapoteca, durante estas fechas las ánimas regresan a casa para convivir nuevamente con sus familiares. Por ello, los hogares preparan altares con alimentos, flores y objetos que recuerdan a quienes ya partieron.

Xandu’: la tradición zapoteca para recibir a los fieles difuntos

Los altares se adornan con hojas de plátano, velas y flores de cempasúchil. También colocan frutas, tamales y los platillos que disfrutaban los difuntos en vida. Cada elemento tiene un significado relacionado con la memoria y el cariño hacia los familiares que regresan simbólicamente al hogar.

María Asunción Zárate, habitante de Juchitán, explicó que las familias colocan los alimentos que más disfrutaban sus seres queridos.

Ellos vienen cada año en Todos Santos, vienen a visitar a los familiares, por eso los familiares le ponen las cosas que le gustan, frutas y lo que ellos comían en vida..

También compartió que ha soñado con sus familiares fallecidos, quienes, según contó, le transmiten tranquilidad y le piden que no estén tristes por su ausencia.

Altares de Xandu’: recuerdos que mantienen viva la tradición

La preparación de los altares es una tarea familiar en la que las mujeres tienen un papel importante en la decoración y los detalles dedicados a sus seres queridos.

Luz Divina Medina Vera recuerda a su hermano Vidal, quien falleció en abril de este año y se dedicaba al campo. Para homenajearlo, escribió su nombre al pie del altar utilizando granos de maíz. La elección de este elemento tiene un significado especial para ella, pues recuerda que su hermano disfrutaba compartir con la familia.

El maíz yo creo que es un símbolo de compartir, compartir con la familia, dar cariño.

También recordó los gestos de afecto de su hermano y explicó que mantenerlo presente durante estas fechas es una forma de acompañarlo a través de la memoria y las oraciones.

¿Cuándo se celebra el Xandu’ en Juchitán?

A diferencia de otras regiones de México, donde las celebraciones de Día de Muertos tienen otras fechas y costumbres, en Juchitán el Xandu’ comienza el 30 de octubre y continúa el día 31. Durante estas jornadas, las familias se reúnen alrededor de los altares para recordar a quienes fallecieron y compartir los alimentos que les gustaban.

Así, entre flores, velas, aromas y recuerdos, las familias zapotecas transmiten esta tradición a nuevas generaciones, en una celebración donde la muerte representa simbólicamente un reencuentro con los seres queridos.

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