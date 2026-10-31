¿Cuánto recibió Lorenzo Córdova y qué respondió a las acusaciones contra el INE?

| 22:29 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

La ASF revisó la gestión de 2014 a 2023 y no encontró irregularidades. "Que vuelvan a auditar", dice.

El escándalo por contratos y conflictos de interés estalló en el INE de Guadalupe Taddei; sin embargo, Palacio Nacional se sacude el bulto y apunta hacia Lorenzo Córdova. La Presidencia exige nuevas auditorías, pone bajo sospecha sus contratos y lo acusa de cobrar una liquidación de 10 millones de pesos.

Córdova responde: es una cortina de humo. La Auditoría Superior de la Federación revisó su gestión de 2014 a 2023 y no encontró irregularidades. “Que vuelvan a auditar”, dice.

Los 10 millones tampoco cuadran. Su liquidación está en la plataforma de transparencia: un millón 900 mil pesos por 11 años de servicio. El resto fue un seguro de separación individualizada —ahorro del trabajador y de la institución—, no una liquidación; además, su licencia en la UNAM fue sin goce de sueldo, aprobada por los órganos colegiados.

El fondo no es contable. Cuando el poder entiende la política como confrontación, necesita enemigos; si no los tiene, los inventa.

Morena rompió el consenso que durante 30 años sostuvo al IFE y al INE; Taddei llegó por sorteo, no por acuerdo.

Córdova lanzó el desafío: que me sigan esculcando. Pero auditar al antecesor no exonera a Taddei.

El poder debe responder qué pasó en el INE de Taddei, no cambiar de acusado.

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