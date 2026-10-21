Presa El Cuchillo: Nuevo León enfrenta presión por deuda de agua con EU

La presa El Cuchillo tiene doble carga crítica. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Investigadores de México y Estados Unidos alertaron que la presa El Cuchillo, en Nuevo León, asume una doble carga crítica: garantizar el consumo de millones de habitantes de ese estado y aportar volúmenes para saldar la deuda hídrica con Estados Unidos.

¿Qué dijeron los expertos?

Durante el foro “Construyendo Puentes sobre Aguas Compartidas”, realizado en Monterrey, señalaron la saturación de los canales diplomáticos tradicionales, e instaron a buscar vías alternativas de negociación.

“El propósito es abrir los espacios de comunicación, yo creo que ahorita tenemos los canales de comunicación formales un poquito saturados, por no decir fragmentados. Hay poca comunicación a nivel binacional”. Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

La controversia creció tras involucrarse directamente a la cuenca del río San Juan en los esquemas de pago a Estados Unidos.

Analistas advirtieron que persisten profundas dudas sobre las condiciones y los límites legales para extraer agua de Nuevo León sin comprometer el suministro social, un dilema sensible tras la severa crisis de desabasto que enfrentó la metrópoli en 2022.

“Desde hace 2 años, ya las implicaciones binacionales trascendieron a una escala local. En el tema de la deuda del agua precisamente de México con Estados Unidos, se involucró a la cuenca del Río San Juan que incide directamente en el volumen por la presa El Cuchillo”. Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

El encuentro binacional concluirá con la integración de un documento oficial de recomendaciones para redefinir la seguridad hídrica, la eficiencia distributiva y la atención al cambio climático en la frontera compartida.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.