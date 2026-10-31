Con féretro, gruyeros exigen justicia; así se manifiestaron en Periférico Norte

Raúl operador de grúa fue atacado a balazos el pasado domingo UNOTV

Con un féretro y una misa de cuerpo presente en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México, cientos de operadores de grúas exigieron justicia por la muerte de Raúl, uno de sus compañeros, quien fue atacado a balazos por un presunto extorsionador.

La protesta se realizó este viernes 30 de octubre, luego de que el trabajador falleciera tras permanecer cinco días hospitalizado. Los manifestantes exigieron a la Fiscalía del Estado de México detener al presunto responsable, identificado como Brandon “N”.

‼️CON FÉRETRO EN PERIFÉRICO NORTE GRUYEROS EXIGEN JUSTICIA PARA UNO DE SUS COMPAÑEROS ASESINADO FRENTE AL PARQUE #NAUCALLI #NAUCALPAN #EDOMEX ‼️



🚨exigen a la @FiscaliaEdomex la detención del presunto responsable identificado como Bryan “N”



🛑Raúl operador de grúa fue atacado a… pic.twitter.com/6oS9Z7zJVq — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) October 31, 2026

400 grúas participan en protesta con féretro en Periférico Norte

La movilización reunió a 400 grúas en Periférico Norte. Minutos antes de las 20:00 horas llegó el féretro con el cuerpo de Raúl, quien fue despedido por sus compañeros.

En plena vialidad se realizó una misa de cuerpo presente, como parte del último adiós al operador de grúa.

Tras la ceremonia, el cuerpo fue trasladado en caravana hacia el estado de Hidalgo, acompañado por sus compañeros.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Raúl en Naucalpan?

El ataque ocurrió el domingo sobre Periférico Norte, frente al Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con sus compañeros, Raúl recibió varios disparos presuntamente realizados por un hombre al que identificaron como Brandon “N”.

Después de la agresión, el trabajador fue trasladado al hospital del IMSS de Lomas Verdes, donde permaneció internado durante cinco días. Sin embargo, este viernes se confirmó su fallecimiento.

Identifican a presunto agresor; continúa prófugo

Los operadores de grúas señalaron a Brandon “N” como el presunto responsable del ataque. Según sus testimonios, después de disparar contra Raúl, el hombre escapó a bordo de un automóvil sedán rojo, que abandonó más adelante.

Dentro del vehículo fueron localizados varios objetos:

Identificaciones.

Documentos del Ayuntamiento de Atizapán.

Una caja con cartuchos útiles.

Hasta el momento, el presunto homicida continúa prófugo, de acuerdo con la información proporcionada por los manifestantes.

Gruyeros exigen a Fiscalía del Edomex detener al responsable

Durante la protesta, los operadores exigieron a la Fiscalía mexiquense la detención del hombre señalado por el homicidio de su compañero.

La movilización con cientos de grúas, el féretro y la misa en Periférico Norte formó parte de la despedida de Raúl y de la exigencia de justicia por su asesinato.

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