México responde a Texas: la frontera no puede cambiarse unilateralmente

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó este viernes la declaración del gobierno de Texas, que asegura que nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, pertenecen a ese estado estadounidense.

La Cancillería mexicana aclaró que ningún gobierno estatal puede modificar la frontera entre ambos países y recordó que los límites territoriales están establecidos mediante tratados internacionales.

La controversia comenzó luego de que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) informó que había identificado nueve islas como propiedad de ese estado y aseguró que podía acceder a ellas, supervisarlas y protegerlas.

La comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, declaró que, tras confirmar la supuesta propiedad de las islas, las autoridades podrían intervenir para retirar cualquier actividad ilegal que encontraran en esos territorios.

“Ahora que la GLO ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al estado de Texas”, las fuerzas del orden podrán “despejarlas de cualquier actividad ilegal que pudieran encontrar”, señaló Buckingham en un comunicado.

Ante estas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que la delimitación territorial entre México y Estados Unidos no depende de las decisiones de las autoridades estatales.

“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”, indicó la dependencia.

También explicó que los límites entre ambas naciones se encuentran definidos mediante criterios establecidos en un tratado internacional.

¿Qué establece el Tratado de Límites de 1970 sobre el río Bravo?

La Cancillería recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del río Bravo.

Este criterio determina qué tierras corresponden a México y cuáles pertenecen a Estados Unidos.

Además, precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la autoridad facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.

“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, subrayó Relaciones Exteriores.

La dependencia también recordó que, de acuerdo con el tratado, ninguno de los dos países puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el flujo normal del río.

De esta manera, México reiteró que la ubicación territorial de las nueve islas debe determinarse conforme al tratado internacional y mediante la instancia facultada por ambos países.

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